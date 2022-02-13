"الموت للعرب"... مستوطنون يعتدون على نواب عرب بالكنيست في الشيخ جراح (فيديو)
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
اعتدى مستوطنون يهود، مساء اليوم الأحد، على نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي وصلوا إلى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لإبداء تضامنهم مع سكانه الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن اشتباكا بالأيدي وقع بين ناشطين يمينيين وأعضاء الكنيست أحمد الطيبي وأسامة السعدي وعوفر كسيف من القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية).
وأوضحت أن النواب الثلاثة، وصلوا إلى منطقة المكتب البرلماني الذي افتتحه عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير في الحي صباح اليوم الأحد.
وفي أعقاب الاشتبكات تم إدخال النواب الثلاثة إلى أحد المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح.
من جانبه، صرح ابن غفير للصحيفة قائلا: " المكتب البرلماني سيكون دائما في الحي حتى تستجيب الحكومة لطلبي بوجود أمن دائم للسكان اليهود هنا".
وبثت قناة "كان" الرسمية مقطعا مصورا للاعتداء على نواب القائمة المشتركة، وقالت إن المستوطنين رددوا خلال الاعتداء هتافات بينها "الموت للعرب".
עימותים בירושלים | חברי כנסת מהרשימה המשותפת נכנסו לבית משפחת סאלם בשייח' ג'ראח, בחסות המשטרה - ומול התנגדות של ח"כ בן גביר ותומכיו שהגיעו למקום@SuleimanMas1 #חדשותהערב pic.twitter.com/4GrnBAuX79— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
وكان عوفر كسيف وهو يهودي يساري في القائمة المشتركة، قد نشر على صفحته بموقع "تويتر" صورة تجمعه بالسعدي والطيبي وهم يحملون الأعلام الفلسطينية مع تعليق: "ذاهبون إلى الشيخ جراح لدعم أصحاب الأرض الحقيقيين بالحي، السكان الفلسطينيون الذين يكافحون التطهير العرقي".
יוצא לשייח' ג'ראח לתמוך בבעלי הבית האמיתיים של השכונה: התושבים הפלסטיניים הנאבקים נגד הטיהור האתני. pic.twitter.com/u35DbCylOK— Ofer Cassif עופר כסיף (@ofercass) February 13, 2022
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، استخدمت الشرطة الإسرائيلية وسائل تفريق التظاهرات، لقمع وقفة احتجاجية لسكان الحي الفلسطينيين الذين احتجوا على اقتحام بن غفير وعشرات المستوطنين للحي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الشرطة استخدمت قنابل الصوت والرصاص المعدني والمياه العادمة لتفريق المتظاهرين.
وأضافت: " أغلقت الشرطة الشارع الرئيسي في الشيخ جراح ولم تسمح لليهود بدخول المكان".
המתיחות בשייח' ג'ראח | המשטרה החלה בפיזור התגודדות של תושבים ערבים בשכונה. השוטרים משתמשים ברימוני הלם, בכדורי ספוג. במקום הופעלה מכת"זית. המשטרה חסמה את הרחוב הראשי של שייח' ג'ראח ולא מאפשרת גם ליהודים להגיע למקום@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/kMHYRacgdj— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
واليوم الأحد، دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستفزازات "غير المسؤولة" في هذه المنطقة "الحساسة".
كما حذرت حركتا "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتان، إسرائيل من "العب بالنار"، وتفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين.
جاء ذلك، بعدما اقتحم النائب المتشدد في الكنيست الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" وعشرات المستوطنين حي الشيخ جراح وافتتح مكتبا برلمانيا هناك، احتجاجا على ما وصفه بعجز الشرطة عن حماية الأقلية اليهودية في الحي، عقب قيام مجهولين بإضرام النار في أحد منازلهم مساء الجمعة، دون وقوع إصابات.
وسبق أن أقدم بن غفير على تلك الخطوة، قبل تسعة أشهر، وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالقدس المحتلة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/آيار الماضي.
وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.
وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.