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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الوكالة-العالمية-لمكافحة-المنشطات-تجري-تحقيقا-مع-فريق-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058477738.html
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري تحقيقا مع فريق المتزلجة الروسية فالييفا
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري تحقيقا مع فريق المتزلجة الروسية فالييفا
أشارت تقارير إعلامية إلى أن دائرة التحقيق المستقلة في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ستجري تحقيقا مع الفريق المرافق للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T06:47+0000
2022-02-13T06:47+0000
بكين 2022
رياضة
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وبحسب ما نقلت "رويترز"، سيتم إطلاع الأطراف على قرار قبول فالييفا في الألعاب الأولمبية بعد ظهر يوم الاثنين 14 فبراير/شباط. وتم تعيين الإيطالي فابيو جوديكا والأمريكي جيفري بنز والسلوفينية فيسنا بيرجانت راكوسيفيتش محكمين في القضية.على أن تبدأ جلسات الاستماع يوم الأحد الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موسكو.وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.
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الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تجري تحقيقا مع فريق المتزلجة الروسية فالييفا

06:47 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورالمتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن دائرة التحقيق المستقلة في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ستجري تحقيقا مع الفريق المرافق للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا، بسبب النتائج الإيجابية لتحليل المنشطات.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، سيتم إطلاع الأطراف على قرار قبول فالييفا في الألعاب الأولمبية بعد ظهر يوم الاثنين 14 فبراير/شباط. وتم تعيين الإيطالي فابيو جوديكا والأمريكي جيفري بنز والسلوفينية فيسنا بيرجانت راكوسيفيتش محكمين في القضية.
على أن تبدأ جلسات الاستماع يوم الأحد الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موسكو.

وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت، يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، يوم الجمعة، أن فالييفا أثبتت نتائج اختبار تعاطيها مادة تريمتازيدين في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير.
وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.
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