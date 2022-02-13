https://arabic.sputniknews.com/20220213/انسحاب-موظفين-أمريكيين-من-مدينة-شرقي-أوكرانيا-1058480399.html
انسحاب موظفين أمريكيين من مدينة شرقي أوكرانيا
انسحاب موظفين أمريكيين من مدينة شرقي أوكرانيا
بدأ موظفون أمريكيون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانسحاب من مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون شرقي أوكرانيا في ظل التوتر على الحدود الروسية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:09+0000
2022-02-13T08:09+0000
2022-02-13T08:09+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "رويترز" عن شاهد أن الموظفين بدأوا عملية الانسحاب، اليوم الأحد، من المدينة باستخدام السيارات.ولم ترد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على طلب للتعليق.وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الكرملين-بوتين-يستنكر-خلال-حديثه-مع-بايدن-المعلومات-المزيفة-حول-الغزو-الروسي-ضد-أوكرانيا-1058471187.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب موظفين أمريكيين من مدينة شرقي أوكرانيا
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بدأ موظفون أمريكيون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانسحاب من مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون شرقي أوكرانيا في ظل التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية.
ونقلت "رويترز" عن شاهد أن الموظفين بدأوا عملية الانسحاب
، اليوم الأحد، من المدينة باستخدام السيارات.
ولم ترد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على طلب للتعليق.
وبدأت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بمطالبة رعاياها بمغادرة أوكرانيا
على الفور بكل الوسائل المتاحة، جراء مزاعم من واشنطن والغرب بغزو روسي مرتقب لكييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.