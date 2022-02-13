https://arabic.sputniknews.com/20220213/باشاغا-عشنا-10-سنوات-من-الحرب-والكراهية-واليوم-أدركنا-أننا-مخطئون-1058522061.html
باشاغا: عشنا 10 سنوات عصيبة من الحرب والكراهية ولن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
باشاغا: عشنا 10 سنوات عصيبة من الحرب والكراهية ولن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنه البلاد شهدت هذه الأيام توافقا تاريخيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T23:16+0000
2022-02-13T23:16+0000
2022-02-13T23:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف باشاغا، نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. مشيرا إلى أنه بدأ في إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة الليبية.وشدد باشاغا على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
باشاغا: عشنا 10 سنوات عصيبة من الحرب والكراهية ولن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
23:16 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنه البلاد شهدت هذه الأيام توافقا تاريخيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضاف باشاغا، نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. مشيرا إلى أنه بدأ في إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة الليبية.
وشدد باشاغا على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.