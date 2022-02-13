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https://arabic.sputniknews.com/20220213/بعد-الخسارة-المهينة-أمام-الأهلي-الهلال-السعودي-يدرس-فسخ-تعاقد-مدربه-1058521786.html
بعد الخسارة المهينة أمام الأهلي.. الهلال السعودي يدرس فسخ تعاقد مدربه
بعد الخسارة المهينة أمام الأهلي.. الهلال السعودي يدرس فسخ تعاقد مدربه
تدرس إدارة نادي الهلال السعودي، فسخ تعاقدها مع مدرب الفريق، البرتغالي ليوناردو جارديم. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T22:04+0000
2022-02-13T22:04+0000
أخبار نادي الهلال السعودي
ترتيب الدوري السعودي
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جاء ذلك بعد الخسارة المهينة بأربعة أهداف دون رد، التي مُني بها بطل آسيا أمام نظيره الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، أمس السبت.وتسيطر حالة من الاستياء على إدارة النادي وأعضائه الذهبيين والجماهير من المدرب جارديم، بسبب ما يرونه إعداد غير جيد لمباراة الأهلي والفضيحة أمام بطل أفريقيا.ونقل موقع "كوورة" عن مصادر له، أن الإدارة بقيادة فهد بن نافل باتت قريبة من فك الارتباط مع المدرب جارديم، خاصة بعد سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.وبحسب المصادر، ترى الإدارة أن لم يكن على قدر الثقة التي وضعت به، خاصة أنه لديه كل ما يحتاجه من لاعبين أجانب، ومحليين مميزين والبيئة الصحية للنجاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/نجم-تشيلسي-الإنجليزي-يثير-دهشة-مدرب-الأهلي-بعد-هذا-الطلب-صور-1058506357.html
أخبار نادي الهلال السعودي
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أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي

بعد الخسارة المهينة أمام الأهلي.. الهلال السعودي يدرس فسخ تعاقد مدربه

22:04 GMT 13.02.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDSالأهلي و الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية السبت 12 فبراير 2022
الأهلي و الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية السبت 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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تدرس إدارة نادي الهلال السعودي، فسخ تعاقدها مع مدرب الفريق، البرتغالي ليوناردو جارديم.
جاء ذلك بعد الخسارة المهينة بأربعة أهداف دون رد، التي مُني بها بطل آسيا أمام نظيره الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، أمس السبت.
وتسيطر حالة من الاستياء على إدارة النادي وأعضائه الذهبيين والجماهير من المدرب جارديم، بسبب ما يرونه إعداد غير جيد لمباراة الأهلي والفضيحة أمام بطل أفريقيا.
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
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ونقل موقع "كوورة" عن مصادر له، أن الإدارة بقيادة فهد بن نافل باتت قريبة من فك الارتباط مع المدرب جارديم، خاصة بعد سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.
وبحسب المصادر، ترى الإدارة أن لم يكن على قدر الثقة التي وضعت به، خاصة أنه لديه كل ما يحتاجه من لاعبين أجانب، ومحليين مميزين والبيئة الصحية للنجاح.
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