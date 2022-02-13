https://arabic.sputniknews.com/20220213/بلينكن-خطر-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-وشيك-بما-يكفي-لإخلاء-السفارة-الأمريكية-في-كييف-1058477262.html
بلينكن: خطر الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك بما يكفي لإخلاء السفارة الأمريكية في كييف
بلينكن: خطر الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك بما يكفي لإخلاء السفارة الأمريكية في كييف
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T06:05+0000
2022-02-13T06:05+0000
2022-02-13T06:05+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
بلينكن: خطر الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك بما يكفي لإخلاء السفارة الأمريكية في كييف
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد".
وقال الوزير: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".
وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".