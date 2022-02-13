https://arabic.sputniknews.com/20220213/بوغاتي-محلية-الصنع-مدونون-يجمعون-نسخة-للسيارة-من-الطين-والخردة-فيديو-1058480124.html
بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو
بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو
أمضت مجموعة من المدونين الشباب من فيتنام 365 يوما لصناعة سيارة "بوغاتي شيرون" الفارهة، معتمدين على الخردة والطين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:04+0000
2022-02-13T08:04+0000
2022-02-13T08:04+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103298/93/1032989349_0:258:5227:3198_1920x0_80_0_0_16fc616a35c364ad0a1b77067615e632.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر جميع مراحل صناعة السيارة، حيث قاموا حرفيا بنحت الخطوط الطينية لسيارة بوغاتي شيرون.نتيجة لذلك، تم "نحت" الجسم بالكامل من الألياف الزجاجية. ربما كان الأمر الأصعب هو الطحن- فقد استغرق الأمر معظم الوقت، لأنه كان لابد من صنفرة الجسم بالكامل باليد من السقف إلى الأسفل وهكذا عدة مرات.فيما يخص داخل السيارة من المقاعد إلى عجلة القيادة - قام الرجال أيضًا بنسخ "واحد إلى واحد"، فقط من الألياف الزجاجية.وفي الأخير لا يهم أن يكون كل شيء أكثر تواضعا تحت غطاء المحرك، ولكن ما هو الانطباع الذي يتركه المشاهد لهذا العمل المبدع!
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103298/93/1032989349_309:0:4916:3455_1920x0_80_0_0_b43be271e1a1d07b05d326e71c8be54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو
تابعنا عبر
أمضت مجموعة من المدونين الشباب من فيتنام 365 يوما لصناعة سيارة "بوغاتي شيرون" الفارهة، معتمدين على الخردة والطين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر جميع مراحل صناعة السيارة، حيث قاموا حرفيا بنحت الخطوط الطينية لسيارة بوغاتي شيرون.
نتيجة لذلك، تم "نحت" الجسم بالكامل من الألياف الزجاجية. ربما كان الأمر الأصعب هو الطحن- فقد استغرق الأمر معظم الوقت، لأنه كان لابد من صنفرة الجسم بالكامل باليد من السقف إلى الأسفل وهكذا عدة مرات.
فيما يخص داخل السيارة من المقاعد إلى عجلة القيادة - قام الرجال أيضًا بنسخ "واحد إلى واحد"، فقط من الألياف الزجاجية.
وفي الأخير لا يهم أن يكون كل شيء أكثر تواضعا تحت غطاء المحرك، ولكن ما هو الانطباع الذي يتركه المشاهد لهذا العمل المبدع!