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https://arabic.sputniknews.com/20220213/بوغاتي-محلية-الصنع-مدونون-يجمعون-نسخة-للسيارة-من-الطين-والخردة-فيديو-1058480124.html
بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو
بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو
أمضت مجموعة من المدونين الشباب من فيتنام 365 يوما لصناعة سيارة "بوغاتي شيرون" الفارهة، معتمدين على الخردة والطين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:04+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر جميع مراحل صناعة السيارة، حيث قاموا حرفيا بنحت الخطوط الطينية لسيارة بوغاتي شيرون.نتيجة لذلك، تم "نحت" الجسم بالكامل من الألياف الزجاجية. ربما كان الأمر الأصعب هو الطحن- فقد استغرق الأمر معظم الوقت، لأنه كان لابد من صنفرة الجسم بالكامل باليد من السقف إلى الأسفل وهكذا عدة مرات.فيما يخص داخل السيارة من المقاعد إلى عجلة القيادة - قام الرجال أيضًا بنسخ "واحد إلى واحد"، فقط من الألياف الزجاجية.وفي الأخير لا يهم أن يكون كل شيء أكثر تواضعا تحت غطاء المحرك، ولكن ما هو الانطباع الذي يتركه المشاهد لهذا العمل المبدع!
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نادي الفيديو

بوغاتي محلية الصنع... مدونون يجمعون نسخة للسيارة من الطين والخردة.. فيديو

08:04 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Michael Sohnسيارة بوغاتي شيرون
سيارة بوغاتي شيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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أمضت مجموعة من المدونين الشباب من فيتنام 365 يوما لصناعة سيارة "بوغاتي شيرون" الفارهة، معتمدين على الخردة والطين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر جميع مراحل صناعة السيارة، حيث قاموا حرفيا بنحت الخطوط الطينية لسيارة بوغاتي شيرون.
نتيجة لذلك، تم "نحت" الجسم بالكامل من الألياف الزجاجية. ربما كان الأمر الأصعب هو الطحن- فقد استغرق الأمر معظم الوقت، لأنه كان لابد من صنفرة الجسم بالكامل باليد من السقف إلى الأسفل وهكذا عدة مرات.
فيما يخص داخل السيارة من المقاعد إلى عجلة القيادة - قام الرجال أيضًا بنسخ "واحد إلى واحد"، فقط من الألياف الزجاجية.
وفي الأخير لا يهم أن يكون كل شيء أكثر تواضعا تحت غطاء المحرك، ولكن ما هو الانطباع الذي يتركه المشاهد لهذا العمل المبدع!
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