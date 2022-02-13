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تحرك عسكري أمريكي ردا على هجمات "أنصار الله" ضد الإمارات

تحرك عسكري أمريكي ردا على هجمات "أنصار الله" ضد الإمارات

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات، في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها جماعة "أنصار الله" في اليمن على البلاد. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الحساب الرسمي المركزي للقوات الجوية الأمريكية، إن "طائرات رابتورز وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية، في الإمارات، كجزء من مظاهرة متعددة الأوجه للدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات هددت القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة بالمنشأة المضيفة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتزامها إرسال سرب من مقاتلات "إف-22" الأمريكية إلى الإمارات، لتعزيز دفاعاتها ضد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكنزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن أمريكا "سارعت لدعم الإمارات ضد هجمات الحوثيين"، مشيرا إلى أن بلاده "أرسلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس كول" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية، وستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة".وأضاف ماكنزي أن "أمريكا سترسل أيضا إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف-22 المتطورة بعد أسبوع من الآن"، مشيرا إلى أنها من "أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم".ولفت ماكنزي أن "النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية"، مؤكدا أن بلاده "تسعى لتعزيز هذا النظام، ومساعدة الإمارات على التصدي للطائرات المسيرة والتعامل معها قبل إطلاقها".وختم المسؤول العسكري الأمريكي تصرياحاته بالقول إن "الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة العربية السعودية".وأعلنت "أنصار الله"، الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/أمريكا-ترسل-سربا-من-أفضل-مقاتلات-التفوق-الجوي-في-العالم-إلى-الإمارات-وتوجه-رسالة-إلى-أنصار-الله-1058171100.html

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