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تونس... مظاهرات ضد قرار الرئيس قيس سعيد الأخير.. فيديو
تونس... مظاهرات ضد قرار الرئيس قيس سعيد الأخير.. فيديو
تظاهر آلاف المواطنين من أنصار حركة النهضة وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع محمد الخامس، في العاصمة التونسية، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد فيما يتعلق... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:04+0000
2022-02-13T11:07+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونادى المحتجون بسقوط "الانقلاب" وضمان الحريات واستقلالية القضاء وحرية البحيري. كما طالب المتظاهرون الرئيس قيس سعيّد بالرحيل، معتبرين أنه انقلب على الدستور ومسار الثورة التونسية.دعت حركة "النهضة" التونسية أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية مقرر تنظيمها غدا الأحد، وسط العاصمة، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم السبت: "استجابةً لدعوة مواطنون ضد الانقلاب "المبادرة الديمقراطية" تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 13 فبراير 2022 بشارع محمد الخامس ( مدينة الثقافة) على الساعة 11 صباحا".وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت، الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء".وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".والاثنين الماضي، أعلن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا في مقطع متلفز بثته الرئاسة "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من ضمن مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... مظاهرات ضد قرار الرئيس قيس سعيد الأخير.. فيديو

11:04 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 13.02.2022)
© AFP 2022 / ANIS MILIاحتجاجات تونس ضد حل المجلس الأعلى للقضاء
احتجاجات تونس ضد حل المجلس الأعلى للقضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / ANIS MILI
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تظاهر آلاف المواطنين من أنصار حركة النهضة وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع محمد الخامس، في العاصمة التونسية، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ونادى المحتجون بسقوط "الانقلاب" وضمان الحريات واستقلالية القضاء وحرية البحيري. كما طالب المتظاهرون الرئيس قيس سعيّد بالرحيل، معتبرين أنه انقلب على الدستور ومسار الثورة التونسية.
دعت حركة "النهضة" التونسية أنصارها إلى المشاركة "بقوة" في وقفة احتجاجية مقرر تنظيمها غدا الأحد، وسط العاصمة، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم السبت: "استجابةً لدعوة مواطنون ضد الانقلاب "المبادرة الديمقراطية" تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 13 فبراير 2022 بشارع محمد الخامس ( مدينة الثقافة) على الساعة 11 صباحا".
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت، الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء".
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
والاثنين الماضي، أعلن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا في مقطع متلفز بثته الرئاسة "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من ضمن مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
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