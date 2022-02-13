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حماس: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الشيخ جراح "لعب بالنار"
حماس: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الشيخ جراح "لعب بالنار"
وصفت حركة حماس اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة بأنها "لعب بالنار". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:57+0000
2022-02-13T09:57+0000
القدس
أحداث الشيخ جراح في القدس
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، بحسب موقع "قدس برس".وقال المتحدث باسم الحركة: "إن هجوم المستوطنين بقيادة عضو الكنيست إيتمار بن غفير على أهلنا في حي الشيخ جراح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار".وحذر من تداعيات هذا الهجوم، قائلا إن هذه الاعتداءات "تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".وهاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس السبت، منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من السكان بالإضافة لوقوع خسائر مادية.ودعا المتحدث باسم حماس الفلسطينيين في القدس "إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حي الشيخ جراح".وأضاف: "لتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء".ويتعرض الفلسطينيون في حي الشيخ جراح، وأحياء فلسطينية أخرى في القدس؛ لاعتداءات المستوطنين من وقت لآخر بهدف ترحيلهم من منازلهم، حسبما تقول هيئات فلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الشرطة-الإسرائيلية-تهدم-منزل-أسرة-منفذ-هجوم-في-القدس-1057608859.html
القدس
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القدس, أحداث الشيخ جراح في القدس

حماس: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الشيخ جراح "لعب بالنار"

09:57 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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وصفت حركة حماس اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة بأنها "لعب بالنار".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، بحسب موقع "قدس برس".
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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وقال المتحدث باسم الحركة: "إن هجوم المستوطنين بقيادة عضو الكنيست إيتمار بن غفير على أهلنا في حي الشيخ جراح في جنح الليل هو عدوان سافر ولعب بالنار".
وحذر من تداعيات هذا الهجوم، قائلا إن هذه الاعتداءات "تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".
وهاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس السبت، منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من السكان بالإضافة لوقوع خسائر مادية.
ودعا المتحدث باسم حماس الفلسطينيين في القدس "إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حي الشيخ جراح".
وأضاف: "لتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء".
ويتعرض الفلسطينيون في حي الشيخ جراح، وأحياء فلسطينية أخرى في القدس؛ لاعتداءات المستوطنين من وقت لآخر بهدف ترحيلهم من منازلهم، حسبما تقول هيئات فلسطينية.
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