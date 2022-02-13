https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبيرة-تغذية-تتحدث-عن-العلاقة-بين-قلة-النوم-والسمنة-1058476659.html
خبيرة تغذية تتحدث عن العلاقة بين قلة النوم والسمنة
خبيرة تغذية تتحدث عن العلاقة بين قلة النوم والسمنة
أوضحت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع محطة إذاعة "موسكو تتحدث" كيف أن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى السمنة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T04:58+0000
2022-02-13T04:58+0000
2022-02-13T04:58+0000
مجتمع
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وفقا لها، بسبب قلة النوم المنتظمة، ينتهك الإيقاع الحيوي في الشخص، وبالتالي هناك شعور دائم بالجوع، نتيجة لذلك - السمنة. يجب أن يكون النوم كافيًا، ففي بعض الأحيان يمكن لساعة إضافية من النوم أن تغرق الجسم في الوضع المعاكس تمامًا. وأوضحت الخبيرة أن هذا يجب أن يكون قدرًا كافيًا من النوم لكل فرد. وبالتالي، فإن متوسط وقت نوم الشخص البالغ يتراوح بين سبع وثماني ساعات. إذا لم يتم اتباع هذا النظام، يتم إنتاج المزيد من الكورتيزول في الجسم، مما يثير شعورًا دائمًا بالجوع، والذي غالبًا ما تنهيه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. وخلصت الخبيرة إلى أنه يتم إطلاق كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى تحويلها إلى دهون بسرعة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبيرة تغذية تتحدث عن العلاقة بين قلة النوم والسمنة
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أوضحت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع محطة إذاعة "موسكو تتحدث" كيف أن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى السمنة.
وفقا لها، بسبب قلة النوم المنتظمة، ينتهك الإيقاع الحيوي في الشخص، وبالتالي هناك شعور دائم بالجوع، نتيجة لذلك - السمنة
. يجب أن يكون النوم كافيًا، ففي بعض الأحيان يمكن لساعة إضافية من النوم أن تغرق الجسم في الوضع المعاكس تمامًا.
وأوضحت الخبيرة أن هذا يجب أن يكون قدرًا كافيًا من النوم لكل فرد. وبالتالي، فإن متوسط وقت نوم الشخص البالغ يتراوح بين سبع وثماني ساعات.
إذا لم يتم اتباع هذا النظام، يتم إنتاج المزيد من الكورتيزول في الجسم، مما يثير شعورًا دائمًا بالجوع، والذي غالبًا ما تنهيه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. وخلصت الخبيرة إلى أنه يتم إطلاق كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى تحويلها إلى دهون بسرعة.