https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-أزمة-أوكرانيا-تشهد-تصعيدا-بسبب-سلوكيات-حلف-الناتو-1058498052.html
خبير: أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدا بسبب سلوكيات حلف الناتو
خبير: أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدا بسبب سلوكيات حلف الناتو
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": جنرال أمريكي يؤكد أن تداعيات أزمة أوكرانيا قد تمتد للشرق الأوسط، روسيا وبيلاروسيا تتفقان على إرسال قوات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:57+0000
2022-02-13T12:57+0000
2022-02-13T12:57+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: "أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدًا بسبب سلوكيات حلف الناتو"
خبير: "أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدًا بسبب سلوكيات حلف الناتو"
حذّر الجنرال إريك كوريلا المرشح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، كما يخشى الكثيرون، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا. أضاف كوريلا، الذي شغل سابقًا منصب نائب في القيادة المركزية: ”إذا غزت روسيا أوكرانيا، فلن تتردد في لعب دور المفسد في سوريا أيضا".عن هذه التصريحات، قال الخبيرفي العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد: خبير عسكري: "سوريا ترحب بأية جهود من قبل أي طرف صديق"كشفت الحكومة الروسية عن وضع مشروع اتفاقية تنظم إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، حيث كلف رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، وزارتي الدفاع والخارجية الروسية بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية مع الجانب البيلاروسي مع الإشارة إلى موقف دمشق التي طلبت انخراط قوات بيلاروسية في مهام إنسانية. ورغم أن الاتفاقية بنسختها الأولى، نصت على إرسال 200 عسكري فقط، لكن هذا العدد قابل للزيادة وفقًا لأحد بنود الاتفاقية. عن هذه الاتفاقية، قال الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدا بسبب سلوكيات حلف الناتو
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": جنرال أمريكي يؤكد أن تداعيات أزمة أوكرانيا قد تمتد للشرق الأوسط، روسيا وبيلاروسيا تتفقان على إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية على خلفية استهدافها لفلسطينيين، طائرة مسيّرة تنطلق من بندقية.
حذّر الجنرال إريك كوريلا المرشح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، كما يخشى الكثيرون، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا. أضاف كوريلا، الذي شغل سابقًا منصب نائب في القيادة المركزية: ”إذا غزت روسيا أوكرانيا، فلن تتردد في لعب دور المفسد في سوريا أيضا".
عن هذه التصريحات، قال الخبيرفي العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد:
"إن أزمة أوكرانيا تشهد تصعيدًا قويًا يعود سببه إلى سلوكيات حلف شمال الأطلسي وكذلك الولايات المتحدة، حيث يدفع كل منهما إلى مزيد من الخطوات الانفرادية والتي تؤجج الصراع في المنطقة، وأن تصريح الجنرال الأمريكي يشير إلى أن هناك تدويل للقضية الأوكرانية".
خبير عسكري: "سوريا ترحب بأية جهود من قبل أي طرف صديق"
كشفت الحكومة الروسية عن وضع مشروع اتفاقية تنظم إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، حيث كلف رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، وزارتي الدفاع والخارجية الروسية بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية مع الجانب البيلاروسي مع الإشارة إلى موقف دمشق التي طلبت انخراط قوات بيلاروسية في مهام إنسانية. ورغم أن الاتفاقية بنسختها الأولى، نصت على إرسال 200 عسكري فقط، لكن هذا العدد قابل للزيادة وفقًا لأحد بنود الاتفاقية. عن هذه الاتفاقية، قال الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام لـ"شؤون عسكرية":
إن "سوريا ترحب بأية جهود من قبل أي طرف صديق للدولة السورية ويستجيب لطلب ونداء الحكومة السورية بالمساعدة أو الوقوف إلى جانبها في التصدي للمجاميع الإرهابية على أرضها بأي شكل من الأشكال".