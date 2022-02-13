خروج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات أولمبياد بكين الشتوية
11:54 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالتحضير للمضمار العملاق لمسابقة التزلج على الألواح (السنوبورد) في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
خرج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تجري فعالياتها في العاصمة الصينية بكين بعد إخفاقه في استكمال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "لم يتمكن المتزلج المغربي ياسين أعويش من استكمال نزوله خلال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق واختتم بذلك مشاركته في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2020".
لم يتمكن المتزلج المغربي ياسين اعويش من استكمال نزوله خلال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق و اختتم بذلك مشاركته في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 ⛷️🇲🇦@Beijing2022#Skialpin #TeamMorocco #Beijing2022 pic.twitter.com/g8XlVfAj6l— cnomarocain (@cnomarocain) February 13, 2022
وجاء تأهل أعويش للأولمبياد، بعد حصوله على نقاط جد مشرفة، ولأول مرة في مساره الرياضي في السباقات، التي شارك فيها تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل وبتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج.
من جانبه، اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة".
وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.
ختـام الجولة الثانية ✅— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) February 13, 2022
📸| اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي 'فائق عابدي' مشاركته في أولمبياد #بكين2022 بحلوله في المركز الـ45 من 89 مشارك بزمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات 'التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة' ⛷#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/9NZFEa3M8N
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.