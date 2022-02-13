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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/خروج-المتزلج-المغربي--ياسين-أعويش-من-منافسات-أولمبياد-بكين-الشتوية-1058490776.html
خروج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات أولمبياد بكين الشتوية
خروج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات أولمبياد بكين الشتوية
خرج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تجري فعالياتها في العاصمة الصينية بكين بعد إخفاقه في استكمال الجولة الأولى من سباق... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:54+0000
2022-02-13T11:56+0000
رياضة
بكين 2022
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وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "لم يتمكن المتزلج المغربي ياسين أعويش من استكمال نزوله خلال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق واختتم بذلك مشاركته في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2020".وجاء تأهل أعويش للأولمبياد، بعد حصوله على نقاط جد مشرفة، ولأول مرة في مساره الرياضي في السباقات، التي شارك فيها تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل وبتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج.من جانبه، اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة".وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
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رياضة

خروج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات أولمبياد بكين الشتوية

11:54 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov  / الذهاب إلى بنك الصورالتحضير للمضمار العملاق لمسابقة التزلج على الألواح (السنوبورد) في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 8 فبراير 2022.
التحضير للمضمار العملاق لمسابقة التزلج على الألواح (السنوبورد) في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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خرج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تجري فعالياتها في العاصمة الصينية بكين بعد إخفاقه في استكمال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "لم يتمكن المتزلج المغربي ياسين أعويش من استكمال نزوله خلال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق واختتم بذلك مشاركته في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2020".
وجاء تأهل أعويش للأولمبياد، بعد حصوله على نقاط جد مشرفة، ولأول مرة في مساره الرياضي في السباقات، التي شارك فيها تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل وبتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج.
من جانبه، اختتم لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي فائق عابدي مشاركته في أولمبياد" بكين2022" بحلوله في المركز الـ45 من بين 89 مشارك في زمن 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة".
وأنهى عابدي الجولة الأولى بعد أن حل في المركز الـ 51 من بين 89 مشاركا في زمن 1:21.44.
وكان عابدي قد تمكن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر/كانوزن الأول الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
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