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https://arabic.sputniknews.com/20220213/خلل-الأجهزة-الملاحية-يؤخر-عددا-من-الرحلات-إلى-مطار-الملكة-علياء-في-الأردن-1058477610.html
خلل الأجهزة الملاحية يؤخر عددا من الرحلات إلى مطار الملكة علياء في الأردن
خلل الأجهزة الملاحية يؤخر عددا من الرحلات إلى مطار الملكة علياء في الأردن
قالت تقارير إعلامية إن عددا من الرحلات تعرض لتأخر في الهبوط في مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب خلل في الأجهزة الملاحية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T06:51+0000
2022-02-13T06:51+0000
أخبار الأردن
طائرة
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وحسب تصريحات لموقع عمون الأردني، نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام.وقال: "ليس صحيحا إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية، فقط تم تأخير عدد محدود من رحلات الطيران القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب إعادة ضبط أجهزة ملاحية".ولفت إلى أن العمل لإصلاح هذا الخلل هو ما أخّر طائرتين اثنتين فقط عن موعد هبوطهما.وفيما وعد بانتهاء العمل خلال وقت قصير، شدد مستو على ضرورة "التأكد من صلاحية الأجهزة الملاحية قبل الهبوط".
https://arabic.sputniknews.com/20210922/زيادة-حركة-الطائرات-عبر-مطار-الملكة-علياء-الأردني-1050223367.html
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أخبار الأردن, طائرة

خلل الأجهزة الملاحية يؤخر عددا من الرحلات إلى مطار الملكة علياء في الأردن

06:51 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Royal Jordanian Airlinesتعقيم طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية مطار الملكة علياء الدولي في عمان
تعقيم طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية مطار الملكة علياء الدولي في عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Royal Jordanian Airlines
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قالت تقارير إعلامية إن عددا من الرحلات تعرض لتأخر في الهبوط في مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب خلل في الأجهزة الملاحية.
وحسب تصريحات لموقع عمون الأردني، نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام.
مطار الملكة علياء في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
زيادة حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الأردني
22 سبتمبر 2021, 13:07 GMT
وقال: "ليس صحيحا إعادة أي طائرة قادمة إلى الأردن لأسباب أمنية، فقط تم تأخير عدد محدود من رحلات الطيران القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب إعادة ضبط أجهزة ملاحية".

وأوضح أن العمل، أمس السبت، كان يستهدف إصلاح خلل طارئ في ضبط الأجهزة الملاحية، مؤكدا "سيتم معايرتها خلال وقت قصير".

ولفت إلى أن العمل لإصلاح هذا الخلل هو ما أخّر طائرتين اثنتين فقط عن موعد هبوطهما.
وفيما وعد بانتهاء العمل خلال وقت قصير، شدد مستو على ضرورة "التأكد من صلاحية الأجهزة الملاحية قبل الهبوط".
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