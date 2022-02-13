https://arabic.sputniknews.com/20220213/دريد-لحام-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ88-بمشاهد-تجمع-بين-التمثيل-والواقع-فيديو-1058478183.html
دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو
دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو
احتفل الفنان السوري، دريد لحام، ببلوغه 88 عاما، الذي يصادف يوم 31 يناير/ كانون الثاني. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:01+0000
2022-02-13T07:01+0000
2022-02-13T07:07+0000
مجتمع
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ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينقسم إلى أكثر من لقطة، وذلك أثناء تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "قيد الحب".وكان أول هذه اللقطات في الفيديو وجود طاقم المسلسل حول دريد لحام وهم يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يجسدها ضمن أحد مشاهد المسلسل.لكن فوجئ لحام بعد انتهاء تصوير المشهد باحتفال زملائه وكذلك حضور عائلته للاحتفال معه في المكان نفسه، بحسب الفيديو الذي نشرته شركة "إيمار الشام" عبر حسابها على "فيسبوك"وقالت دينا ابنة دريد لحام إنه كان يستبعد الاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بتصوير المسلسل، وهو ما جعل أسرتها تقرر الاحتفال معه في استوديو التصوير.ومسلسل "قيد الحب" من تأليف فادي قوشجي، والمخرج باسم السلكا، ويشارك في بطولته سلوم حداد وأسامة الروماني ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل ووفاء موصللي وروعة ياسين.يشار إلى أن دريد لحام طاردته، الشهر الماضي شائعة تفيد بوفاته أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات، وخرجت نقابة الفنانين فرع دمشق لتنفي هذا.وكان دريد لحام صوّر، العام الماضي، فيلما يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، هو "الحكيم"، من إخراج باسل الخطيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/خدعة-دريد-لحام-في-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي-فيديو-1050313549.html
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مجتمع, أخبار سوريا اليوم
دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو
07:01 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
احتفل الفنان السوري، دريد لحام، ببلوغه 88 عاما، الذي يصادف يوم 31 يناير/ كانون الثاني.
ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينقسم إلى أكثر من لقطة، وذلك أثناء تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "قيد الحب".
وكان أول هذه اللقطات في الفيديو وجود طاقم المسلسل حول دريد لحام وهم يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يجسدها ضمن أحد مشاهد المسلسل.
لكن فوجئ لحام بعد انتهاء تصوير المشهد باحتفال زملائه وكذلك حضور عائلته للاحتفال معه في المكان نفسه، بحسب الفيديو الذي نشرته شركة "إيمار الشام"
عبر حسابها على "فيسبوك"
وقالت دينا ابنة دريد لحام إنه كان يستبعد الاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بتصوير المسلسل، وهو ما جعل أسرتها تقرر الاحتفال معه في استوديو التصوير.
ومسلسل "قيد الحب" من تأليف فادي قوشجي، والمخرج باسم السلكا، ويشارك في بطولته سلوم حداد وأسامة الروماني ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل ووفاء موصللي وروعة ياسين.
يشار إلى أن دريد لحام طاردته، الشهر الماضي شائعة تفيد بوفاته أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب
في أحد المستشفيات، وخرجت نقابة الفنانين فرع دمشق لتنفي هذا.
وكان دريد لحام صوّر، العام الماضي، فيلما يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، هو "الحكيم
"، من إخراج باسل الخطيب.