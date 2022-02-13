عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/دريد-لحام-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ88-بمشاهد-تجمع-بين-التمثيل-والواقع-فيديو-1058478183.html
دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو
دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو
احتفل الفنان السوري، دريد لحام، ببلوغه 88 عاما، الذي يصادف يوم 31 يناير/ كانون الثاني.‏ 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:01+0000
2022-02-13T07:07+0000
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049088657_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_0be3b8cb252fa533e3e8c58c7d3639d7.jpg
ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينقسم إلى أكثر من لقطة، وذلك أثناء تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "قيد الحب".وكان أول هذه اللقطات في الفيديو وجود طاقم المسلسل حول دريد لحام وهم يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يجسدها ضمن أحد مشاهد المسلسل.لكن فوجئ لحام بعد انتهاء تصوير المشهد باحتفال زملائه وكذلك حضور عائلته للاحتفال معه في المكان نفسه، بحسب الفيديو الذي نشرته شركة "إيمار الشام" عبر حسابها على "فيسبوك"وقالت دينا ابنة دريد لحام إنه كان يستبعد الاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بتصوير المسلسل، وهو ما جعل أسرتها تقرر الاحتفال معه في استوديو التصوير.ومسلسل "قيد الحب" من تأليف فادي قوشجي، والمخرج باسم السلكا، ويشارك في بطولته سلوم حداد وأسامة الروماني ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل ووفاء موصللي وروعة ياسين.يشار إلى أن دريد لحام طاردته، الشهر الماضي شائعة تفيد بوفاته أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات، وخرجت نقابة الفنانين فرع دمشق لتنفي هذا.وكان دريد لحام صوّر، العام الماضي، فيلما يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، هو "الحكيم"، من إخراج باسل الخطيب.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/خدعة-دريد-لحام-في-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي-فيديو-1050313549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049088657_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7435d77b4ac2e2368443bdc2b4ee6ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أخبار سوريا اليوم

دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع... فيديو

07:01 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 13.02.2022)
© AFP 2022 / LOUAI BESHARAالفنان السوري، دريد لحام
الفنان السوري، دريد لحام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الفنان السوري، دريد لحام
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
تابعنا عبرGoogle news
احتفل الفنان السوري، دريد لحام، ببلوغه 88 عاما، الذي يصادف يوم 31 يناير/ كانون الثاني.‏
ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينقسم إلى أكثر من لقطة، وذلك أثناء تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "قيد الحب".
وكان أول هذه اللقطات في الفيديو وجود طاقم المسلسل حول دريد لحام وهم يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يجسدها ضمن أحد مشاهد المسلسل.
لكن فوجئ لحام بعد انتهاء تصوير المشهد باحتفال زملائه وكذلك حضور عائلته للاحتفال معه في المكان نفسه، بحسب الفيديو الذي نشرته شركة "إيمار الشام" عبر حسابها على "فيسبوك"
وقالت دينا ابنة دريد لحام إنه كان يستبعد الاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بتصوير المسلسل، وهو ما جعل أسرتها تقرر الاحتفال معه في استوديو التصوير.
ومسلسل "قيد الحب" من تأليف فادي قوشجي، والمخرج باسم السلكا، ويشارك في بطولته سلوم حداد وأسامة الروماني ومهيار خضور ونادين خوري وصباح الجزائري وعاصم حواط ومديحة كنيفاتي ويزن خليل ووفاء موصللي وروعة ياسين.
الفنان السوري، دريد لحام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2021
خدعة دريد لحام في مهرجان الإسكندرية السينمائي... فيديو
1 أكتوبر 2021, 14:28 GMT
يشار إلى أن دريد لحام طاردته، الشهر الماضي شائعة تفيد بوفاته أثناء خضوعه لعملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات، وخرجت نقابة الفنانين فرع دمشق لتنفي هذا.
وكان دريد لحام صوّر، العام الماضي، فيلما يعود به إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، هو "الحكيم"، من إخراج باسل الخطيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала