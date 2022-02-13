https://arabic.sputniknews.com/20220213/رئيس-وزراء-باكستان-يتعهد-بمعاقبة-قتلة-شخص-بزعم-ازدراء-الدين-الإسلامي-1058487247.html

رئيس وزراء باكستان يتعهد بمعاقبة قتلة شخص بزعم ازدراء الدين الإسلامي

رئيس وزراء باكستان يتعهد بمعاقبة قتلة شخص بزعم ازدراء الدين الإسلامي

ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحادث قتل أحد الأشخاص، أمس السبت، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي في منطقة خانيوال في إقليم البنجاب، شرقي البلاد، مشددا على... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

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وكتب خان، عبر حسابه على حسابه على تويتر، اليوم الأحد، أن عملية القتل "سيتم التعامل معها بصرامة كاملة وفقا للقانون".وأضاف: "نحن لا نتسامح مطلقا مع أي شخص ينفذ القانون بيده وسيتم التعامل مع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. لقد طلبت تقريرا من المفتش العام لإقليم البنجاب عن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في "ميان تشانو" وضد أفراد الشرطة الذين فشلوا في أداء واجبهم".وذكر موقع "دايلي" المحلي أن "المجني عليه تعرض للضرب حتى الموت وشنق بسبب مزاعم التجديف، وأن الشرطة قالت إن حشدًا كبيرا شارك فيما يبدو في عملية الإعدام ثم علقوا جسده على شجرة".ومن جهته، قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الدينية، مولانا طاهر أشرفي، في تصريحات تلفزيونية إنه سيقوم برفع مسودة قانون إلى رئيس الوزراء يقضي بمنع أي شخص أو مجموعة بعملية قتل تحت ذريعة ازدراء الدين الإسلامي أو النبي (ص)..ولكن في الوقت نفسه يجب تشكيل محكمة خاصة للنظر السريع والحكم في مثل هذه القضايا والتحقيق فيها".وتأتي هذه الحادثة بعد شهرين من تعرض مواطن سريلانكي، كان يعمل مديرا في مصنع خاص في سيالكوت، للضرب حتى الموت وأضرم حشد من الناس النار في جسده فيما بعد بسبب مزاعم بالتجديف.

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