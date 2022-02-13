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"روسكوسموس" تعرض آثار "شيطان الغبار" على المريخ... صور
"روسكوسموس" تعرض آثار "شيطان الغبار" على المريخ... صور
أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والروسية "روسكوسموس" صورة جديدة للمريخ. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:53+0000
2022-02-13T07:54+0000
روسكوسموس
كوكب المريخ
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تحتوي الصورة على جزء من سهل أرجير وحفرة غوكا، بالإضافة إلى آثار "شياطين غبار". نُشرت الصورة على موقع وكالة الفضاء الأوروبية.تم التقاط منظر طبيعي ساحر على كوكب المريخ بالقرب من فوهة هوك هوك في المرتفعات الجنوبية من الكوكب الأحمر. تتميز الصورة بحقيقة أنه يمكنك رؤية التلال والتموجات الفوضوية التي اجتاحتها الرياح.تُظهر الصورة آثار زوابع الغبار التي تسمى أيضًا "شياطين الغبار". تحدث هذه الظاهرة عند اختلاف درجة الحرارة في الغلاف الجوي، عندما تكون الأرض شديدة الحرارة، وتجمع حركة دوامة الهواء كل الغبار والحصى الصغيرة من السطح.الخطوط الرفيعة في الصورة التي عرضناها هي آثار "الشياطين". توجد مثل هذه الدوامات أيضًا على الأرض، لكنها أعلى بعشر مرات وأوسع نطاقًا على سطح المريخ. بمجرد أن وصل ارتفاعها إلى نحو 800 متر.تم التقاط الصورة، في 1 فبراير/شباط 2021، بواسطة كاميرا CaSSIS المثبتة على متن المركبة الفضائية ESA وروسكوسموس ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).
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روسكوسموس, كوكب المريخ

"روسكوسموس" تعرض آثار "شيطان الغبار" على المريخ... صور

07:53 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 13.02.2022)
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Marsالمريخ
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
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أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والروسية "روسكوسموس" صورة جديدة للمريخ.
تحتوي الصورة على جزء من سهل أرجير وحفرة غوكا، بالإضافة إلى آثار "شياطين غبار". نُشرت الصورة على موقع وكالة الفضاء الأوروبية.
تم التقاط منظر طبيعي ساحر على كوكب المريخ بالقرب من فوهة هوك هوك في المرتفعات الجنوبية من الكوكب الأحمر. تتميز الصورة بحقيقة أنه يمكنك رؤية التلال والتموجات الفوضوية التي اجتاحتها الرياح.
تُظهر الصورة آثار زوابع الغبار التي تسمى أيضًا "شياطين الغبار". تحدث هذه الظاهرة عند اختلاف درجة الحرارة في الغلاف الجوي، عندما تكون الأرض شديدة الحرارة، وتجمع حركة دوامة الهواء كل الغبار والحصى الصغيرة من السطح.
الخطوط الرفيعة في الصورة التي عرضناها هي آثار "الشياطين". توجد مثل هذه الدوامات أيضًا على الأرض، لكنها أعلى بعشر مرات وأوسع نطاقًا على سطح المريخ. بمجرد أن وصل ارتفاعها إلى نحو 800 متر.
تم التقاط الصورة، في 1 فبراير/شباط 2021، بواسطة كاميرا CaSSIS المثبتة على متن المركبة الفضائية ESA وروسكوسموس ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).
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