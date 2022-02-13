https://arabic.sputniknews.com/20220213/سانا-سوريا-تشارك-بـ25-شركة-غذائية-في-معرض-غولفوود-2022--دبي--1058476843.html
"سانا": سوريا تشارك بـ25 شركة غذائية في معرض "غولفوود 2022" دبي
"سانا": سوريا تشارك بـ25 شركة غذائية في معرض "غولفوود 2022" دبي
تشارك شركات سورية في مجال الصناعات الغذائية، اليوم الأحد، بفعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية "غولفوود 2022 " الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T05:22+0000
2022-02-13T05:22+0000
2022-02-13T05:27+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن بيان هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن 25 شركة سورية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير، ستشارك في المعرض، ضمن الجناح السوري الذي تبلغ مساحته 318 مترًا مربعا.وبينت الهيئة أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين للتسويق للمنتجات الغذائية وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات العاملة في منظومة القطاع الغذائي على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء والبيع والحوارات الغنية والخبرات الفنية.وقال طلال قلعه جي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة، إن هناك نحو 20 شركة صناعية غذائية سورية أخرى مشاركة خارج الجناح السوري ما يرفع عدد الشركات المشاركة السورية إلى 45 شركة، الأمر الذي يؤكد أهمية المعرض للترويج للمنتجات الغذائية السورية إلى الأسواق العالمية لكون هذه المنتجات تتمتع بقدرة تنافسية عالية الجودة والنكهة المميزة والأسعار المنافسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
"سانا": سوريا تشارك بـ25 شركة غذائية في معرض "غولفوود 2022" دبي
05:22 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 05:27 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
تشارك شركات سورية في مجال الصناعات الغذائية، اليوم الأحد، بفعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية "غولفوود 2022 " الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن بيان هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن 25 شركة سورية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير، ستشارك في المعرض، ضمن الجناح السوري
الذي تبلغ مساحته 318 مترًا مربعا.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن معرض غولفوود دبي يعد الأكبر والأهم ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات وتشارك فيه 120 دولة وأكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها إضافة الى 150 متحدثا يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض بحضور أهم رجال الأعمال وقادة الحكومات حول العالم.
وبينت الهيئة أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين للتسويق للمنتجات الغذائية وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات العاملة في منظومة القطاع الغذائي على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء والبيع والحوارات الغنية والخبرات الفنية.
وقال طلال قلعه جي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة، إن هناك نحو 20 شركة صناعية غذائية سورية أخرى مشاركة خارج الجناح السوري ما يرفع عدد الشركات المشاركة السورية إلى 45 شركة، الأمر الذي يؤكد أهمية المعرض للترويج للمنتجات الغذائية السورية إلى الأسواق العالمية لكون هذه المنتجات تتمتع بقدرة
تنافسية عالية الجودة والنكهة المميزة والأسعار المنافسة.