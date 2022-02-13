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"سوناطراك" الجزائرية توقع عقد تقاسم إنتاج حقل نفطي في النيجر
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقد تقاسم إنتاج حقل نفطي في النيجر
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية)، عقدا لتقاسم إنتاج حقل نفطي شمالي النيجر. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:03+0000
2022-02-13T14:03+0000
الجزائر
سوناطراك
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وذكر بيان صادر عن "سوناطراك" في وقت متأخر من أمس السبت، أنها وقعت عبر شركتها الفرعية (BVI) عقدا مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، لتقاسم إنتاج الحقل النفطي "كفرا".وكانت "سوناطراك"، أجرت أول عملية حفر بئر استكشافية بحقل "كفرا" شمالي النيجر عام 2018، ما أظهر وجود احتياطات محتملة تقدر بـ 168 مليون برميل، إضافة لكميات من النفط الثقيل.وأظهرت عملية حفر بئر ثانية في 2019، وجود احتياطات من النفط تقدر بـ 400 مليون برميل.وتحوز شركة "BVI SIPEX" فرع "سوناطراك" على رخص بحث واستكشاف عن المحروقات في تونس وليبيا والنيجر وفق نفس البيان.كما تحوز الشركة ذاتها على حصص في حقول غازية ونفطية في البيرو بأمريكا الجنوبية منذ نحو من عقدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/توقيع-اتفاقية-بين-مؤسسة-النفط-الليبية-وسوناطراك-الجزائرية-لتطوير-حقول-النفط-في-ليبيا-1058448162.html
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الجزائر, سوناطراك

"سوناطراك" الجزائرية توقع عقد تقاسم إنتاج حقل نفطي في النيجر

14:03 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية)، عقدا لتقاسم إنتاج حقل نفطي شمالي النيجر.
وذكر بيان صادر عن "سوناطراك" في وقت متأخر من أمس السبت، أنها وقعت عبر شركتها الفرعية (BVI) عقدا مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، لتقاسم إنتاج الحقل النفطي "كفرا".
وكانت "سوناطراك"، أجرت أول عملية حفر بئر استكشافية بحقل "كفرا" شمالي النيجر عام 2018، ما أظهر وجود احتياطات محتملة تقدر بـ 168 مليون برميل، إضافة لكميات من النفط الثقيل.
وأظهرت عملية حفر بئر ثانية في 2019، وجود احتياطات من النفط تقدر بـ 400 مليون برميل.
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
توقيع اتفاقية بين مؤسسة النفط الليبية و"سوناطراك" الجزائرية لتطوير حقول النفط في ليبيا
أمس, 10:36 GMT
وتحوز شركة "BVI SIPEX" فرع "سوناطراك" على رخص بحث واستكشاف عن المحروقات في تونس وليبيا والنيجر وفق نفس البيان.
كما تحوز الشركة ذاتها على حصص في حقول غازية ونفطية في البيرو بأمريكا الجنوبية منذ نحو من عقدين.
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