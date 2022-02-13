https://arabic.sputniknews.com/20220213/شرطة-كربلاء-تنفي-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالكريستال-1058509844.html
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، الادعاءات "باصطياد طائرة مسيّرة تحمل مادة الكريستال". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:57+0000
2022-02-13T15:57+0000
2022-02-13T15:57+0000
العراق
العالم العربي
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وأعلنت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة تلفزيون الشرقية)، من خبر بعنوان (القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء)".وأشارت المديرية إلى أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة من هذا ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".وأوضحت، أنها "تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول ترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".ولفتت إلى أنه "من أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة ونؤكد أن الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته شبكة بي بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/المنتخب-الروسي-يظفر-بـ4-ميداليات-ويحتل-المركز-السابع-في-أولمبياد-بكين-1058508175.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
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نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، الادعاءات "باصطياد طائرة مسيّرة تحمل مادة الكريستال".
وأعلنت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع
)، أنها "تنفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة تلفزيون الشرقية)، من خبر بعنوان (القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء)".
وأشارت المديرية إلى أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة من هذا ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".
وأوضحت، أنها "تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول ترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".
ولفتت إلى أنه "من أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة ونؤكد أن الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته شبكة بي بي سي
".