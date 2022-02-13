عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/شرطة-كربلاء-تنفي-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالكريستال-1058509844.html
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، الادعاءات "باصطياد طائرة مسيّرة تحمل مادة الكريستال". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T15:57+0000
2022-02-13T15:57+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
وأعلنت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة تلفزيون الشرقية)، من خبر بعنوان (القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء)".وأشارت المديرية إلى أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة من هذا ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".وأوضحت، أنها "تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول ترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".ولفتت إلى أنه "من أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة ونؤكد أن الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته شبكة بي بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/المنتخب-الروسي-يظفر-بـ4-ميداليات-ويحتل-المركز-السابع-في-أولمبياد-بكين-1058508175.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي

شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"

15:57 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرGoogle news
نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، الادعاءات "باصطياد طائرة مسيّرة تحمل مادة الكريستال".
وأعلنت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة تلفزيون الشرقية)، من خبر بعنوان (القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء)".
وأشارت المديرية إلى أنه "في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة من هذا ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".
بعثة الفريق الروسي المشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
بكين 2022
المنتخب الروسي يظفر بـ4 ميداليات ويحتل المركز السابع في أولمبياد بكين
15:18 GMT
وأوضحت، أنها "تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول ترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".
ولفتت إلى أنه "من أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة ونؤكد أن الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته شبكة بي بي سي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала