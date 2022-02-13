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https://arabic.sputniknews.com/20220213/شركة-إسرائيلية-تبتكر-حليبا-بقريا-دون-أبقار-1058514938.html
شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار
شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار
ابتكرت شركة إسرائيلية حليبا بقريا، لكن دون الحاجة إلى أبقار، حيث استطاعت الشركة تحضيره معمليا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:40+0000
2022-02-13T17:40+0000
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ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن "شركة "ريميلك" الإسرائيلية هي أول شركة في العالم تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة إلى بقر وبطريقة أقل تكلفة".وأوضحت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية أن هذا الحليب يتم إنتاجه عن طريق إعادة نسخ جينات البقرة وتحويلها إلى ميكروبات غاية الصغر تخضع لتخمير يؤدي إلى إنتاج بروتين الحليب الذي ينتج منه الحليب".واختتمت الصفحة قولها بأن هذا الحليب الجديد يشبه الحليب البقري الحقيقي من حيث قوامه ومذاقه، ما يؤكد أن الشركة نجحت في إنتاج حليب بقري بعيدا عن الأبقار تماما.
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شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار

17:40 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhevحليب
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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ابتكرت شركة إسرائيلية حليبا بقريا، لكن دون الحاجة إلى أبقار، حيث استطاعت الشركة تحضيره معمليا.
ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن "شركة "ريميلك" الإسرائيلية هي أول شركة في العالم تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة إلى بقر وبطريقة أقل تكلفة".
وأوضحت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية أن هذا الحليب يتم إنتاجه عن طريق إعادة نسخ جينات البقرة وتحويلها إلى ميكروبات غاية الصغر تخضع لتخمير يؤدي إلى إنتاج بروتين الحليب الذي ينتج منه الحليب".
واختتمت الصفحة قولها بأن هذا الحليب الجديد يشبه الحليب البقري الحقيقي من حيث قوامه ومذاقه، ما يؤكد أن الشركة نجحت في إنتاج حليب بقري بعيدا عن الأبقار تماما.
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