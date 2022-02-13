https://arabic.sputniknews.com/20220213/شركة-إسرائيلية-تبتكر-حليبا-بقريا-دون-أبقار-1058514938.html
شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار
شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار
ابتكرت شركة إسرائيلية حليبا بقريا، لكن دون الحاجة إلى أبقار، حيث استطاعت الشركة تحضيره معمليا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:40+0000
2022-02-13T17:40+0000
2022-02-13T17:40+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050324105_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d279b8663a98581eac70f5e05ba37916.jpg
ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن "شركة "ريميلك" الإسرائيلية هي أول شركة في العالم تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة إلى بقر وبطريقة أقل تكلفة".وأوضحت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية أن هذا الحليب يتم إنتاجه عن طريق إعادة نسخ جينات البقرة وتحويلها إلى ميكروبات غاية الصغر تخضع لتخمير يؤدي إلى إنتاج بروتين الحليب الذي ينتج منه الحليب".واختتمت الصفحة قولها بأن هذا الحليب الجديد يشبه الحليب البقري الحقيقي من حيث قوامه ومذاقه، ما يؤكد أن الشركة نجحت في إنتاج حليب بقري بعيدا عن الأبقار تماما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050324105_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f2d4b239f1584368bbbb46d366dcc47e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شركة إسرائيلية تبتكر حليبا بقريا دون أبقار
تابعنا عبر
ابتكرت شركة إسرائيلية حليبا بقريا، لكن دون الحاجة إلى أبقار، حيث استطاعت الشركة تحضيره معمليا.
ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن "شركة "ريميلك" الإسرائيلية هي أول شركة في العالم تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة إلى بقر وبطريقة أقل تكلفة".
وأوضحت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية أن هذا الحليب يتم إنتاجه عن طريق إعادة نسخ جينات البقرة وتحويلها إلى ميكروبات غاية الصغر تخضع لتخمير يؤدي إلى إنتاج بروتين الحليب الذي ينتج منه الحليب".
واختتمت الصفحة قولها بأن هذا الحليب الجديد يشبه الحليب البقري الحقيقي من حيث قوامه ومذاقه، ما يؤكد أن الشركة نجحت في إنتاج حليب بقري بعيدا عن الأبقار تماما.