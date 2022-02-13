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https://arabic.sputniknews.com/20220213/شمخاني-المفاوضات-مع-الغرب-صعبة-مع-تظاهرهم-بطرح-مبادرات-1058520282.html
شمخاني: المفاوضات مع الغرب "صعبة" مع تظاهرهم بطرح مبادرات
شمخاني: المفاوضات مع الغرب "صعبة" مع تظاهرهم بطرح مبادرات
اعتبر رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن مفاوضات الاتفاق النووي أصبحت أكثر صعوبة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T20:53+0000
2022-02-13T20:53+0000
أخبار إيران
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وحسب قول شمخاني، أصبحت المفاوضات أكثر صعوبة مع تظاهر القوى الغربية بطرح مبادرات، وفق "رويترز". وكتب علي شمخاني في تويتر، دون الخوض في تفاصيل، "عمل المفاوضين الإيرانيين من أجل إحراز تقدم يصبح أكثر صعوبة في كل لحظة... بينما’ تتظاهر’ الأطراف الغربية بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها".وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
أخبار إيران
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أخبار إيران

شمخاني: المفاوضات مع الغرب "صعبة" مع تظاهرهم بطرح مبادرات

20:53 GMT 13.02.2022
© badrnewsرئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© badrnews
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اعتبر رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن مفاوضات الاتفاق النووي أصبحت أكثر صعوبة.
وحسب قول شمخاني، أصبحت المفاوضات أكثر صعوبة مع تظاهر القوى الغربية بطرح مبادرات، وفق "رويترز".
وكتب علي شمخاني في تويتر، دون الخوض في تفاصيل، "عمل المفاوضين الإيرانيين من أجل إحراز تقدم يصبح أكثر صعوبة في كل لحظة... بينما’ تتظاهر’ الأطراف الغربية بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها".
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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