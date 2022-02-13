https://arabic.sputniknews.com/20220213/شمس-البارودي-تخرج-عن-صمتها-بشأن-غيابها-وحسن-يوسف-عن-عزاء-شقيقها-تنفيذا-لأوامر-الطبيب-1058505140.html

شمس البارودي تخرج عن صمتها بشأن غيابها وحسن يوسف عن عزاء شقيقها... تنفيذا لأوامر الطبيب

شمس البارودي تخرج عن صمتها بشأن غيابها وحسن يوسف عن عزاء شقيقها... تنفيذا لأوامر الطبيب

خرجت الفنانة المصرية المعتزلة، شمس البارودي، عن صمتها بشأن غيابها وزوجها الفنان حسن يوسف، عن عزاء شقيقها، الذي أقيم ‏يوم الجمعة الماضي.‏ 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:33+0000

2022-02-13T14:33+0000

2022-02-13T14:37+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت شمس في منشور لها عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك"، إنها غابت وزوجها عن العزاء عملا بأوامر طبيب العائلة، أيمن قداح، الذي نصحها بعد الحضور خوفا من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب انعدام التباعد الاجتماعي في العزاء الذي أقيم داخل أحد المساجد، خاصة وأنه شهد حضورا كثيفا، وأن الفترة الحالية تشهد ذروة انتشار (كوفيد-19) في البلاد، بحسب فضائية "صدى البلد" المصرية.وأضافت شمس البارودي أن أبناء شقيقها الراحل طلبا منها أيضا عدم الحضور إلى العزاء خوفا على صحتها، لافتة إلى أن ابن شقيقتها أصيب بـ"كورونا" قبل يوم من العزاء.وأقيم عزاء شقيق شمس البارودي داخل مسجد آل رشدان في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، ومن أبرزهم الفنانة، ريم البارودي.وكان الفنان المصري حسن يوسف، كشف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن تفاصيل فيلم جديد يعتزم ابنه عمر تقديمه عن والدته، شمس البارودي، ويسلط الضوء على قرارها بالتخلي عن النجومية وهي في أوج تألقها.وأشار إلى أن نجلة سيقوم في الفيلم بدور المحقق الصحفي الذي يسأل والدته في المطبخ عن تخليها عن الشهرة وهي في سن الـ27.

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع