https://arabic.sputniknews.com/20220213/شميد-مهمة-بعثة-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-إلى-أوكرانيا-ستتواصل-دون-انقطاع--1058513204.html

شميد: مهمة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا ستتواصل دون انقطاع

شميد: مهمة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا ستتواصل دون انقطاع

أكدت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، أن بعثة المنظمة في أوكرانيا ستواصل عملها دون انقطاع. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T17:06+0000

2022-02-13T17:06+0000

2022-02-13T17:06+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت شميد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "الجميع يشعر بالامتنان لعمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب منسق مشروع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا. وسيواصلون تنفيذ مهامهم دون انقطاع".هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن قرار العديد من الدول بإعادة نشر موظفي البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا يدعو لقلق شديد، مشيرة إلى أن موسكو تدعو إدارة المنظمة لمنع محاولات التلاعب بالبعثة.وجاء في بيان الوزارة: "هذا القرار لا يمكن ألا أن يتسبب بقلق شديد لدينا. فقد يتم جر البعثة عمداً في الرهان العسكري الذي تنشره واشنطن ويستخدمونها كأداة لاستفزاز محتمل. ندعو إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع محاولات التلاعب بالبعثة ولمنع جر المنظمة في الألعاب السياسية معدومة الضمير".وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية وسط أزمة أوكرانيا، تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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