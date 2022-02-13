https://arabic.sputniknews.com/20220213/عباس-يندد-بـالاعتداءات-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-وقلق-أوروبي-من-التطورات-بالشيخ-جراح-1058520649.html

عباس يندد بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية على الفلسطينيين... وقلق أوروبي من التطورات بالشيخ جراح

عباس يندد بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية على الفلسطينيين... وقلق أوروبي من التطورات بالشيخ جراح

ندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية ضد مواطني حي الشيخ جراح، في القدس الشرقية، في أعقاب احتجاجات نشبت مؤخرا هناك. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T21:14+0000

2022-02-13T21:14+0000

2022-02-13T21:16+0000

أخبار فلسطين اليوم

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رام الله - سبوتنيك. وقال الرئيس الفلسطيني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية".هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.وبحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية، فإن حركة فتح شددت في إطار مداولاتها اليوم على "ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين ورفضها المطلق لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة، وخاصة من حي الشيخ جراح، داعية المقدسين لأداء صلاة المغرب اليوم هناك رفضا لسياسات والتهجير القسري".وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة إن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كل دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها القمعية بحق سكان ومواطني القدس الشرقية".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "إزاء التطورات الجارية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والمواجهات العنيفة التي أدت إلى إصابات واعتقالات".وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم الأحد إن "عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في هذه المنطقة الحساسة تزيد التوتر ويجب أن تتوقف".وكان عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير افتتح مكتبه في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس صباح اليوم الأحد.وكان هاجم مستوطنون الليلة الماضية منازل حيّ الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها والتسبب بخسائر مادية في المنازل.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "استمرار هذا الإرهاب اليهودي الذي شهدناه اليوم في الشيخ جراح، وما نراه يومياً في باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجها وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة إسرائيل التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل".وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة مساء اليوم الأحد أن "ما يجري منذ مساء أمس في الشيخ جراح، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن ازدياد العنف لدى المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".وأوضح أبو ردينة أن "الاستيطان جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الإجراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية".هذا واستخدم الجيش الإسرائيلي المياه لتفريق المحتجين في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وذكر مراسل وكالة سبوتنيك، أن الجيش الإسرائيلي أغلق حي الشيخ جراح، على وقع الاحتجاجات هناك.هذا وهدمت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد اقتحامه واعتقال أفراد العائلة.كما حاصرت القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح وأغلقت مداخله، وكثفت من انتشارها فيه، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من الدخول، بالتزامن مع اقتحام منطقة عائلة صالحية.وعقب عملية الهدم حذرت الحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية مسلحة من الإجراءات الإسرائيلية بحي الشيخ جراح ومدينة القدس، فيما اعتبرت حركة "حماس" أن "هذه الجريمة لن تزيد أهل القدس إلا وقودا لاستمرار المواجهة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها".جدير بالذكر أنه في شهر مايو 2021، تسببت إجراءات إسرائيلية مماثلة بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على مدى 11 يوما، ولاحقا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.

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