عضو كنيست: بن غفير يعمل على إشعال حرب في القدس
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
قال عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، موسى راز، اليوم الأحد، تعليقا على إعادة إيتمار بن غفير افتتاح مكتبه في مدينة القدس المحتلة، إنه يريد إشعال حرب في المدينة.
ونقل الموقع الإلكتروني واللا، صباح اليوم الأحد، عن موسى راز وهو عضو في حزب "ميرتس" أن إعادة إيتمار بن غفير فتح مكتبه في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تعني إشعال حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين في المدنية.
אחרי הגעת ח"כ בן גביר: עימותים אלימים מתפתחים בשייח' ג'ראח@yaara_avraham pic.twitter.com/48EcEgKKZe— גלצ (@GLZRadio) February 13, 2022
وذكر موسى راز أن عضو الكنيست الآخر، إيتمار بن غفير وصل مع نشطاء يمينيين إلى حي الشيخ جراح ليعمل على تأجيج الوضع في مدينة القدس، كما فعل من قبل حينما اشتعلت المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في شهر مايو/أيار من العام الماضي.
وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يعود لتدشين مكتبه البرلماني في مدينة القدس المحتلة.
הגעתי! pic.twitter.com/Jzzgon6SnA— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 13, 2022
ونشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة يؤكد من خلالها عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف بالمدينة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو الماضي.
وتشببت أعمال العنف في مدينة القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، في شهر مايو الماضي، في عملية أطلق عليها إسرائيليا اسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا اسم "سيف القدس".
#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام عضو الكنيست "بن غفير" للحي. pic.twitter.com/VP99nhDIPj— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2022
وكان إيتمار بن غفير قد كتب على حسابه على "تويتر"، مساء أمس: "يعود المكتب البرلماني في شمعون هتسيدك (الاسم اليهودي لحي الشيخ جراح). إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة ولم يكن هناك شرطة، فسوف أكون في المكان".
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بن غفير سيفتتح أو يعيد فتح خيمته أو مكتبه في حي الشيخ جراح، مرة أخرى، وذلك بعد تسعة أشهر من إنشاء "مكتب برلماني" في الحي نفسه في مدينة القدس المحتلة.
ח"כ איתמר בן גביר הקים את לשכתו בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/p5XAERjJeK— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
وافتتح بن غفير "المكتب" في المرة السابقة بعد اشتباكات عنيفة في الحي، ووافق على الإخلاء بعد مناشدات من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وبعد تعهد الشرطة بنشر قواتها بالحي حتى نهاية شهر رمضان.
وفي الشيخ جراح يسود التوتر بين السكان العرب وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات العربية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.
مقدسية ترفع المصحف الشريف في وجه المستوطنين الذين يواصلون اقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/27fBQXjLAW— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2022
وشهد العام الماضي عددا من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب الصحيفة العبرية.
ومن جانبها، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو كشفت من خلالها أنه فور نصب بن غفير لخيمته، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وآخرين لم تتضح هويتهم، ولكنها شرارة لأعمال أو مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المدينة المحتلة.