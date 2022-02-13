عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/علماء-الأوبئة-يحذرون-من-تفش-قاس-للإنفلونزا-حول-العالم-بسبب-قيود-كورونا-1058510153.html
علماء الأوبئة يحذرون من تفش قاس للإنفلونزا حول العالم بسبب قيود كورونا
علماء الأوبئة يحذرون من تفش قاس للإنفلونزا حول العالم بسبب قيود كورونا
حذر خبراء الصحة من أن ذروة موسم الإنفلونزا ربما كُبحت "بشكل مصطنع" بسبب تدابير الحد من الوباء، ما يزيد احتمال حدوث ارتفاع نادر في الإصابات خلال ربيع أو صيف هذا... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:02+0000
2022-02-13T16:02+0000
فيروس كورونا
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/05/1045470563_0:128:2973:1800_1920x0_80_0_0_b09c04540e1018cfe7ea7a588f96cf80.jpg
كان موسم الأنفلونزا 2020-21 معتدلا بشكل استثنائي في معظم أنحاء العالم، حيث أدى الحد من الاختلاط الاجتماعي بسبب قيود فيروس كورونا إلى منع الكثير من الحالات إلى حد كبير، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".يخشى علماء الأوبئة والأطباء أن تكون فجوة الإصابات المسجلة في العام الماضي أدت إلى فقدان المناعة، ما قد يجعل العالم عرضة لتفشي المرض بشكل حاد.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت ما يصل إلى 650 ألف شخص كل عام بسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.وقال باسي بينتينين، الخبير الرئيسي لفيروس كورونا والإنفلونزا في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنه من الممكن، كميزة جانبية للقيود مثل أقنعة الوجه وقيود السفر الموضوعة لإبطاء موجة "أوميكرون" أن تكون ذروة الإنفلونزا مرت بالفعل.لكنه حذر من أن الخطر هذا العام يتمثل في أن الأنفلونزا ستستمر لفترة أطول من المعتاد، قائلا: "إنه أمر نادر الحدوث ولكن، في هذه الحالة، حيث لم يكن لديك انتشار لمدة عامين ولديك نمط مختلف تماما من السلوك البشري بسبب إجراءات الصحة العامة، فهذا احتمال حقيقي من وجهة نظري".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/التلغراف-ما-علاقة-الأنفلونزا-الروسية-في-القرن-التاسع-عشر-بفيروس-كورونا-1056348165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/05/1045470563_202:0:2771:1927_1920x0_80_0_0_419244f33d9f4cce8a18f5abe2983ea6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, علوم

علماء الأوبئة يحذرون من تفش قاس للإنفلونزا حول العالم بسبب قيود كورونا

16:02 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
حذر خبراء الصحة من أن ذروة موسم الإنفلونزا ربما كُبحت "بشكل مصطنع" بسبب تدابير الحد من الوباء، ما يزيد احتمال حدوث ارتفاع نادر في الإصابات خلال ربيع أو صيف هذا العام.
كان موسم الأنفلونزا 2020-21 معتدلا بشكل استثنائي في معظم أنحاء العالم، حيث أدى الحد من الاختلاط الاجتماعي بسبب قيود فيروس كورونا إلى منع الكثير من الحالات إلى حد كبير، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
يخشى علماء الأوبئة والأطباء أن تكون فجوة الإصابات المسجلة في العام الماضي أدت إلى فقدان المناعة، ما قد يجعل العالم عرضة لتفشي المرض بشكل حاد.
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
التلغراف: ما علاقة الإنفلونزا الروسية في القرن التاسع عشر بفيروس كورونا؟
17 يناير, 10:13 GMT
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت ما يصل إلى 650 ألف شخص كل عام بسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.
وقال باسي بينتينين، الخبير الرئيسي لفيروس كورونا والإنفلونزا في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنه من الممكن، كميزة جانبية للقيود مثل أقنعة الوجه وقيود السفر الموضوعة لإبطاء موجة "أوميكرون" أن تكون ذروة الإنفلونزا مرت بالفعل.
لكنه حذر من أن الخطر هذا العام يتمثل في أن الأنفلونزا ستستمر لفترة أطول من المعتاد، قائلا: "إنه أمر نادر الحدوث ولكن، في هذه الحالة، حيث لم يكن لديك انتشار لمدة عامين ولديك نمط مختلف تماما من السلوك البشري بسبب إجراءات الصحة العامة، فهذا احتمال حقيقي من وجهة نظري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала