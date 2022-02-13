https://arabic.sputniknews.com/20220213/على-غرار-تعويضات-غزو-الكويت-لماذا-لا-تعوض-الولايات-المتحدة-غزوها-للعراق-1058498330.html
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
أكد تقرير لموقع "كومون دريم" الأمريكي، أنه في الوقت الذي دفع فيه العراق مليارات الدولارات كتعويضات لغزو الكويت عام 1990، فإن الولايات المتحدة لم تدفع بنسا... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:00+0000
2022-02-13T13:00+0000
2022-02-13T13:00+0000
راديو
هموم عراقية
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على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
وأضاف أن "غزو إدارة بوش للعراق عام 2003 قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مثلما فعل غزو صدام للكويت، فقد كانت حربا عدوانية دون أدنى شرعية في القانون الدولي، وعلى الرغم من رفض مجلس الأمن إعطاء الإذن بالحرب على العراق، ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش كل القوانين الدولية عرض الحائط ودخل الحرب دون أي مبرر قانوني".فهل يستطيع العراق مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية عن غزوها إياه؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:وأضاف التميمي: "قدرت الأضرار التي تسبب بها الغزو الأمريكي للعراق بـ 25 تريليون دولار، ويمكن للعراق أن يطالب الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة، إذ مع أن الولايات المتحدة تسيطر على الأمم المتحدة، إلا أن إثارة الرأي العام العالمي عبر الدعاوى الدولية والمطالبات بالتعويضات يمكن أن تحقق بعض النتائج، لكن يبدو أن ما يعيق العراق التحرك نحو مثل هذا الموضوع هو الخلافات السياسية وعدم وحدة القرار فيه، فالعراق يستطيع مقاضاة حتى الدول المتورطة في الإرهاب أو التي ساعدت على دخول الإرهاب اليه، إلا أن الموضوع ما زال يثار إعلاميا فقط، ونأمل من الحكومة القادمة الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل المطالبة بحقوق العراق".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
على غرار تعويضات غزو الكويت… لماذا لا تعوض الولايات المتحدة غزوها للعراق
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أكد تقرير لموقع "كومون دريم" الأمريكي، أنه في الوقت الذي دفع فيه العراق مليارات الدولارات كتعويضات لغزو الكويت عام 1990، فإن الولايات المتحدة لم تدفع بنسا واحدا كتعويض عن كل الدمار الذي تسببت به في العراق.
وأضاف أن "غزو إدارة بوش للعراق عام 2003 قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مثلما فعل غزو صدام للكويت، فقد كانت حربا عدوانية دون أدنى شرعية في القانون الدولي، وعلى الرغم من رفض مجلس الأمن إعطاء الإذن بالحرب على العراق، ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش كل القوانين الدولية عرض الحائط ودخل الحرب دون أي مبرر قانوني".
فهل يستطيع العراق مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية عن غزوها إياه؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"الغزو الأمريكي للعراق لم يستند إلى الشرعية الدولية، إذ لم تكن هناك قرارات من مجلس الأمن تسمح بهذا الاحتلال، الذي بني على أمر باطل تمثل بوجود أسلحة الدمار الشامل، التي لم يتم العثور عليها، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، وما يؤكد ذلك تقرير (تشيلكوت) البريطاني الذي أدان توني بلير بسبب أتباعه للولايات المتحدة بعملية الغزو، ولذلك يستطيع العراق التحرك دوليا والمطالبة بالتعويضات المادية، كما يمكن للعراق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لغرض محاكمة أمثال جورج بوش وتوني بلير كمجرمي حرب".
وأضاف التميمي: "قدرت الأضرار التي تسبب بها الغزو الأمريكي للعراق بـ 25 تريليون دولار، ويمكن للعراق أن يطالب الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة، إذ مع أن الولايات المتحدة تسيطر على الأمم المتحدة، إلا أن إثارة الرأي العام العالمي عبر الدعاوى الدولية والمطالبات بالتعويضات يمكن أن تحقق بعض النتائج، لكن يبدو أن ما يعيق العراق التحرك نحو مثل هذا الموضوع هو الخلافات السياسية وعدم وحدة القرار فيه، فالعراق يستطيع مقاضاة حتى الدول المتورطة في الإرهاب أو التي ساعدت على دخول الإرهاب اليه، إلا أن الموضوع ما زال يثار إعلاميا فقط، ونأمل من الحكومة القادمة الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل المطالبة بحقوق العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق