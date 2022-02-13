https://arabic.sputniknews.com/20220213/غضب-في-الصين-بعد-حذف-مشاهد-من-مسلسل-فريندز-على-منصات-رقمية-1058506567.html

غضب في الصين بعد حذف مشاهد من مسلسل "فريندز" على منصات رقمية

غضب في الصين بعد حذف مشاهد من مسلسل "فريندز" على منصات رقمية

عبر العديد من معجبي ومحبي المسلسل الأمريكي "فريندز" عن غضبهم واستيائهم، بعد إعادة طرحه على ‏منصات رقمية محلية، لكن بعد حذف بعض مضمونه.‏ 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T14:54+0000

2022-02-13T14:54+0000

2022-02-13T14:54+0000

مجتمع

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048971262_0:0:1927:1085_1920x0_80_0_0_b630acf63e6466206e8c49275cc0d11d.jpg

وحذفت المنصات الصينية، بما في ذلك "بيليبيلي" و"تنسنت" و"يوكو" حبكة خاصة بالمثليين جنسيا من بعض حلقات المسلسل، بالإضافة إلى المضمون الذي يوحي بإيحاءات جنسية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وبدأت المنصات في إعادة عرض مسلسل "فريندز" في 11 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الخاصة التي عرضت العام الماضي، وشهدت على لم شمل أبطال المسلسل، جينيفر أنيسون وكورتني كوكس وماثيو بيري ومات لو بلانك وليزا كودرو وديفيد شويمر.وأعرب العديد من معجبي "فريندز" من خلال موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي عن سخطهم من حذف المشاهد من المسلسل، ودشنوا هاشتاغ "#FriendsCensored" للتعبير عن غضبهم.وحظى الهاشتاغ بأكثر من 54 مليون مشاهدة في مساء الجمعة الماضي، لكن تم حظره في وقت لاحق من قبل المنصة، صباح أمس السبت.ويحظى مسلسل "فريندز" بشعبية كبيرة في الصين، مع قاعدة جماهيرية مخلصة له للغاية.وكان تم عرض مسلسل "فريندز" على منصات البث الصينية "سوهو فيديو" و"iQiyi" في عام 2012 دون أي تدخل رقابي، وكان متاحا للمشاهدة حتى انتهاء اتفاقية بثه بعد مرور عام.وفي عام 2016، أصدرت الصين مبادئ توجيهية جديدة تنص على أن البرامج التلفزيونية يجب ألا تتضمن قصصا تتضمن علاقات مثليين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى "تضخم الجانب المظلم للمجتمع"، بحسب تعبيرها.وأشارت الوثيقة الصينية المكونة من ثماني صفحات إلى "المحتوى المبتذل وغير الأخلاقي وغير الصحي"، واعتبرت أن المثلية الجنسية، والشؤون خارج نطاق الزواج، وحب القاصرين هي أمور محظورة.

https://arabic.sputniknews.com/20210604/الأعلى-على-الإطلاق-كم-تقاضى-أجور-أبطال-مسلسل-فريندز-في-حلقة-لم-الشمل-1049163021.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, الصين