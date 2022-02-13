https://arabic.sputniknews.com/20220213/فتاة-تقوم-بتجربة-استخدام-ورق-الخس-والماء-الساخن-لمساعدتها-على-النوم-وتنجح-بذلك-فيديو-1058504197.html
فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو
فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو
قدمت فتاة نصيحة للذين يعانون من مشاكل في النوم من خلال استخدام ورق الخس والماء الساخن، للنوم بسرعة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:24+0000
2022-02-13T14:24+0000
2022-02-13T14:24+0000
منوعات
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ففي مقطع مصور حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل قامت فتاة، قالت بانها تعاني من مشاكل في النوم، بتقديم تجربة فريدة بإستخدام ورق الخس.حيث وضعت ورقة خس في كوب وأضافت الماء الساخن عليه وتركته لبضع ثوان، قبل أن تزيل الورقة من الكوب، لتبدأ بشرب المحلول.وقالت الفتاة بانها شعرت بالنعاس لتغط بعدها بالنوم.يذكر أن عددا من الدراسات أثبتت فعالية ودور الخس في النوم نظرا لما يحتويه على مغذيات نباتية تسمى lactucarium والتي يقال إنها تحفز النوم وتخفيف الألم.ووفقًا لـ LadBible ، ذكر تقرير عام 2017: "Lactuca sativa (الخس) ، عشب سنوي ينتمي إلى عائلة Compositae ، معروف بقيمته الطبية. تقليديًا ، يُقترح أن يكون للخس خاصية مهدئة ومنومة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو
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قدمت فتاة نصيحة للذين يعانون من مشاكل في النوم من خلال استخدام ورق الخس والماء الساخن، للنوم بسرعة.
ففي مقطع مصور حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل قامت فتاة، قالت بانها تعاني من مشاكل في النوم، بتقديم تجربة فريدة بإستخدام ورق الخس.
حيث وضعت ورقة خس في كوب وأضافت الماء الساخن عليه وتركته لبضع ثوان، قبل أن تزيل الورقة من الكوب، لتبدأ بشرب المحلول.
وقالت الفتاة بانها شعرت بالنعاس لتغط بعدها بالنوم.
يذكر أن عددا من الدراسات أثبتت فعالية ودور الخس
في النوم نظرا لما يحتويه على مغذيات نباتية تسمى lactucarium والتي يقال إنها تحفز النوم وتخفيف الألم.
ووفقًا لـ LadBible ، ذكر تقرير عام 2017: "Lactuca sativa (الخس) ، عشب سنوي ينتمي إلى عائلة Compositae ، معروف بقيمته الطبية. تقليديًا ، يُقترح أن يكون للخس خاصية مهدئة ومنومة.