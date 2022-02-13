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https://arabic.sputniknews.com/20220213/فتاة-تقوم-بتجربة-استخدام-ورق-الخس-والماء-الساخن-لمساعدتها-على-النوم-وتنجح-بذلك-فيديو-1058504197.html
فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو
فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو
قدمت فتاة نصيحة للذين يعانون من مشاكل في النوم من خلال استخدام ورق الخس والماء الساخن، للنوم بسرعة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:24+0000
2022-02-13T14:24+0000
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ففي مقطع مصور حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل قامت فتاة، قالت بانها تعاني من مشاكل في النوم، بتقديم تجربة فريدة بإستخدام ورق الخس.حيث وضعت ورقة خس في كوب وأضافت الماء الساخن عليه وتركته لبضع ثوان، قبل أن تزيل الورقة من الكوب، لتبدأ بشرب المحلول.وقالت الفتاة بانها شعرت بالنعاس لتغط بعدها بالنوم.يذكر أن عددا من الدراسات أثبتت فعالية ودور الخس في النوم نظرا لما يحتويه على مغذيات نباتية تسمى lactucarium والتي يقال إنها تحفز النوم وتخفيف الألم.ووفقًا لـ LadBible ، ذكر تقرير عام 2017: "Lactuca sativa (الخس) ، عشب سنوي ينتمي إلى عائلة Compositae ، معروف بقيمته الطبية. تقليديًا ، يُقترح أن يكون للخس خاصية مهدئة ومنومة.
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فتاة تقوم بتجربة استخدام ورق الخس والماء الساخن لمساعدتها على النوم وتنجح بذلك... فيديو

14:24 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo  / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تحظر استيراد الخس من تركيا وقد تحظر باقي الخضروات
روسيا تحظر استيراد الخس من تركيا وقد تحظر باقي الخضروات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قدمت فتاة نصيحة للذين يعانون من مشاكل في النوم من خلال استخدام ورق الخس والماء الساخن، للنوم بسرعة.
ففي مقطع مصور حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل قامت فتاة، قالت بانها تعاني من مشاكل في النوم، بتقديم تجربة فريدة بإستخدام ورق الخس.
حيث وضعت ورقة خس في كوب وأضافت الماء الساخن عليه وتركته لبضع ثوان، قبل أن تزيل الورقة من الكوب، لتبدأ بشرب المحلول.
وقالت الفتاة بانها شعرت بالنعاس لتغط بعدها بالنوم.
@shapla_11 if you can’t sleep, try this #lettucewater #insomnia #lifehacks #fyp ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
يذكر أن عددا من الدراسات أثبتت فعالية ودور الخس في النوم نظرا لما يحتويه على مغذيات نباتية تسمى lactucarium والتي يقال إنها تحفز النوم وتخفيف الألم.
ووفقًا لـ LadBible ، ذكر تقرير عام 2017: "Lactuca sativa (الخس) ، عشب سنوي ينتمي إلى عائلة Compositae ، معروف بقيمته الطبية. تقليديًا ، يُقترح أن يكون للخس خاصية مهدئة ومنومة.
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