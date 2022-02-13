https://arabic.sputniknews.com/20220213/فرح-الهادي-تعلن-إصابتها-بمرض-جلدي-لا-علاج-له-1058518326.html

فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض جلدي لا علاج له

فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض جلدي لا علاج له

أعلنت الممثلة والفاشينيستا فرح الهادي، إصابتها بمرض جلدي لا يوجد علاج له، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها بصفحتها الخاصة على موقع "سناب شات". 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T19:35+0000

2022-02-13T19:35+0000

2022-02-13T19:35+0000

مجتمع

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وقالت الهادي إنها أصيبت بمرض الصدفية، وأوضحت قائلة: "منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد"، حسبما نقل موقع "مصراوي".وتابعت الفنانة فرح الهادي إنه في "بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي".يشار إلى أن الصدفية مرض جلدي مزمن غير معد، تحدث الإصابة به نتيجة عوامل وراثية، إلى جانب عوامل خارجية مثل التوتر أو حروق الشمس أو أدوية معينة أو جروح جلدية أو اضطرابات هرمونية أو اضطرابات أيضية، بالإضافة إلى البدانة وشرب الخمر.ويأتي مرض الصدفية ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية، لأنها لا تسبب ألما، كما أنها تشوه المظهر الجمالي الطبيعي للجلد.وفي وقت سابق، حسمت فرح الهادي، الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان الإيراني المقيم في الكويت عقيل ‏الرئيسي، وذك بعد رسالة منها الشهر الماضي، أثارت حيرة العديد من متابعيها.‏ونشرت فرح الهادي عبر حسابها على موقع "سناب شات" لقطات من حفل عيد ميلادها الـ27، والتي تظهر في إحداها وهي تلتقط الصور التذكارية مع زوجها، عقيل الرئيسي، وفي لقطة أخرى، يظهر الزوجان وهما يفتحان هدايا عيد الميلاد، التي تلقتها فرح من أصدقائها وأقاربها.

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مجتمع