https://arabic.sputniknews.com/20220213/فيتامين-يمكن-أن-يطيل-عمرك-1058512004.html

فيتامين يمكن أن يطيل عمرك

فيتامين يمكن أن يطيل عمرك

على الرغم من عدم ضمان حياة طويلة لأي شخص، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لزيادة احتمالات نجاحك. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T16:42+0000

2022-02-13T16:42+0000

2022-02-13T16:42+0000

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_84574c0f6459b0aa86b499661943d2cf.jpg

يمكن أن يساعد الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة، والحصول على بعض ضوء الشمس، والالتزام بجدول نوم مناسب لجسمك، على إطالة سنواتك الذهبية، كما يمكن أن تظل نشطا وتفعل ما تحتاج إلى القيام به للحفاظ على مزاجك.يمكن للأطعمة التي تتناولها أن تلعب أيضا دورا رئيسيا، حيث تعمل بعض الأطعمة على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع والبعض الآخر قد يكون له تأثير سلبي.الآن، يظهر بحث جديد أن وجود تركيز أعلى من فيتامين (A) في جسمك مرتبط بالعيش لفترة أطول، بحسب Eat This, Not That.في الدراسة التي نُشرت في مجلة BioMed Research International، نظر الباحثون في مجموعة من المستقلبات المنتشرة المختلفة (نواتج التفاعلات في عملية التمثيل الغذائي لديك)، وكذلك مضادات الأكسدة (الجزيئات التي تقاوم الجذور الحرة التي يحتمل أن تكون ضارة)، وقارنوا وجودها بالمعلومات المتعلقة بعمر المشاركين.بينما لم يجد الباحثون أي صلة بين فيتامين C وفيتامين E أو حفنة من الفيتامينات الأخرى فيما يتعلق بمتوسط ​​العمر المتوقع، وجدوا أنه كلما زاد تركيز فيتامين A على مدى فترة طويلة من الزمن، زاد احتمال أن يعيش الناس لفترة أطول.مع ذلك، قالت نيكول داندريا أخصائية التغذية المسجلة، ومؤلفة كتاب "تأثير الألياف": توقف عن حساب السعرات الحرارية وابدأ في حساب الألياف من أجل صحة أفضل".وأكدت أن الدراسة نظرت فقط إلى الأشخاص من أصل أوروبي، لذلك قد لا تكون النتائج قابلة للتعميم.كما أشارت إلى أن الباحثين لم يميزوا ما إذا كان المشاركون يتلقون فيتامين A من خلال المكملات الغذائية أو من خلال الأطعمة التي تناولوها.على هذا النحو، تقترح نيكول عموما الالتزام بنظام غذائي من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مع الاستمرار في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A كالفواكه والخضروات التي تعد مصادر جيدة للكاروتينات مثل الخضروات الورقية والفلفل والجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والكبد والكرنب وقرع العسل.ويلعب فيتامين A دورا مهما في الرؤية، ونمو العظم، والإنجاب، وتنظيم نظام المناعة، عبر إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدمر البكتيريا والفيروسات الضارة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/فيتامين-يسبب-نقصه-الإصابة-بالعمى-لآلاف-الأشخاص-سنويا-1054762353.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة