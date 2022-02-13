عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/فيتنام-ترفع-قيود-كورونا-عن-رحلات-الطيران-ابتداء-من-الثلاثاء-المقبل-1058489451.html
فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران ابتداء من الثلاثاء المقبل
فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران ابتداء من الثلاثاء المقبل
أعلنت فيتنام، اليوم الأحد، أنها سترفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا عن رحلات الطيران الدولية ابتداءً من 15 فبراير/ شباط الجاري، دون أي قيود على عدد... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:33+0000
2022-02-13T11:33+0000
أخبار العالم الآن
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047362770_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_074d4b2fa9b58fd9813558667bdc5c20.jpg
ووفقا لـ"رويترز"، قال نائب مدير إدارة الطيران المدني دينه فيت سون، إن "فيتنام سترفع القيود المفروضة على الرحلات الدولية بداية من 15 فبراير". وأضاف: "ستعود وتيرة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء".وأشار إلى أن فيتنام أبلغت بالفعل شركاءها بشأن هذه السياسة الجديدة، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.وكانت فيتنام فرضت تدابير حدودية صارمة في بداية الجائحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحققت بعض النجاح في البداية، لكن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.وبدأت الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا بالفعل في استئناف الرحلات الجوية بشكل تدريجي مع 15 بلدا منذ بداية هذا العام، بينما تخفف من متطلبات الحجر الصحي، إذ يحتاج من تلقى اللقاح من الركاب الآن إلى 3 أيام فقط في العزل.وحسب البيانات الرسمية، سجلت فيتنام نحو 2.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة ونحو 3900 وفاة، وتلقى نحو 98 % من سكانها البالغ عددهم 98 مليونا على الأقل جرعتين من اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20210724/السلطات-الفيتنامية-تشدد-إجراءات-الإغلاق-وتوقف-وسائل-النقل-العام-1049647306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047362770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebcf6c3c12ef14957689180c13aa1ca2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, فيروس كورونا

فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران ابتداء من الثلاثاء المقبل

11:33 GMT 13.02.2022
© Depositphotos / pomphotothailand.gmail.comموقع قمة جبل فانسيبان أعلى وجهة سفر تقع في الهند الصينية على سلسلة جبال سابا هوانغ لين سون، في لاو كاي، فيتنام، يفوز بلقب "منطقة الجذب السياحي للمناظر الطبيعية الرائدة في العالم لعام 2020"
موقع قمة جبل فانسيبان أعلى وجهة سفر تقع في الهند الصينية على سلسلة جبال سابا هوانغ لين سون، في لاو كاي، فيتنام، يفوز بلقب منطقة الجذب السياحي للمناظر الطبيعية الرائدة في العالم لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Depositphotos / pomphotothailand.gmail.com
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت فيتنام، اليوم الأحد، أنها سترفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا عن رحلات الطيران الدولية ابتداءً من 15 فبراير/ شباط الجاري، دون أي قيود على عدد الرحلات.
ووفقا لـ"رويترز"، قال نائب مدير إدارة الطيران المدني دينه فيت سون، إن "فيتنام سترفع القيود المفروضة على الرحلات الدولية بداية من 15 فبراير".
وأضاف: "ستعود وتيرة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء".

وأشار إلى أن فيتنام أبلغت بالفعل شركاءها بشأن هذه السياسة الجديدة، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.
فتاة على شاطئ في منتجع نها ترانج في فيتنام، على خلفية توقف السياحة إلى البلاد، 4 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
السلطات الفيتنامية تشدد إجراءات الإغلاق وتوقف وسائل النقل العام
24 يوليو 2021, 14:14 GMT
وكانت فيتنام فرضت تدابير حدودية صارمة في بداية الجائحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحققت بعض النجاح في البداية، لكن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا بالفعل في استئناف الرحلات الجوية بشكل تدريجي مع 15 بلدا منذ بداية هذا العام، بينما تخفف من متطلبات الحجر الصحي، إذ يحتاج من تلقى اللقاح من الركاب الآن إلى 3 أيام فقط في العزل.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت فيتنام نحو 2.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة ونحو 3900 وفاة، وتلقى نحو 98 % من سكانها البالغ عددهم 98 مليونا على الأقل جرعتين من اللقاح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала