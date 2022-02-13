https://arabic.sputniknews.com/20220213/فيتنام-ترفع-قيود-كورونا-عن-رحلات-الطيران-ابتداء-من-الثلاثاء-المقبل-1058489451.html

فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران ابتداء من الثلاثاء المقبل

فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران ابتداء من الثلاثاء المقبل

أعلنت فيتنام، اليوم الأحد، أنها سترفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا عن رحلات الطيران الدولية ابتداءً من 15 فبراير/ شباط الجاري، دون أي قيود على عدد... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T11:33+0000

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ووفقا لـ"رويترز"، قال نائب مدير إدارة الطيران المدني دينه فيت سون، إن "فيتنام سترفع القيود المفروضة على الرحلات الدولية بداية من 15 فبراير". وأضاف: "ستعود وتيرة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء".وأشار إلى أن فيتنام أبلغت بالفعل شركاءها بشأن هذه السياسة الجديدة، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.وكانت فيتنام فرضت تدابير حدودية صارمة في بداية الجائحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحققت بعض النجاح في البداية، لكن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.وبدأت الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا بالفعل في استئناف الرحلات الجوية بشكل تدريجي مع 15 بلدا منذ بداية هذا العام، بينما تخفف من متطلبات الحجر الصحي، إذ يحتاج من تلقى اللقاح من الركاب الآن إلى 3 أيام فقط في العزل.وحسب البيانات الرسمية، سجلت فيتنام نحو 2.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة ونحو 3900 وفاة، وتلقى نحو 98 % من سكانها البالغ عددهم 98 مليونا على الأقل جرعتين من اللقاح.

https://arabic.sputniknews.com/20210724/السلطات-الفيتنامية-تشدد-إجراءات-الإغلاق-وتوقف-وسائل-النقل-العام-1049647306.html

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