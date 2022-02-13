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https://arabic.sputniknews.com/20220213/قبل-زيارة-شولتز-إلى-موسكو-ألمانيا-مستعدون-للحوار-ونصر-على-وقف-التصعيد-1058490585.html
قبل زيارة شولتز إلى موسكو... ألمانيا: مستعدون للحوار ونصر على وقف التصعيد
قبل زيارة شولتز إلى موسكو... ألمانيا: مستعدون للحوار ونصر على وقف التصعيد
أعلنت ألمانيا أنها متمسكة بالحوار مع موسكو، وتصر على وقف التصعيد وسحب القوات. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:52+0000
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أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، عن مصدر حكومي ألماني، أكد أن بلاده ليست مستعدة فقط للحوار، لكنها تصر على وقف التصعيد وسحب تدفق القوات، لافتا إلى أن هذا التدفق "لا يمكن تفسيره إلا على أنه تهديد"، حسب تعبيره.وقال المصدر إن ألمانيا "تأمل في الحصول على بعض الوضوح بشأن نوايا موسكو بعد تدفق القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا".وبحسب المصدر الحكومي الألماني ، فإن أولاف شولتز سيوضح لفلاديمير بوتين أن الدول الغربية متحدة وأن العدوان الروسي على أوكرانيا سيؤدي إلى "عقوبات مؤلمة وكبيرة"، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20181202/ألمانيا-روسيا-ألمانيا-1037142411.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

قبل زيارة شولتز إلى موسكو... ألمانيا: مستعدون للحوار ونصر على وقف التصعيد

11:52 GMT 13.02.2022
© Sputnikأولاف شولتز.. من هو مستشار ألمانيا الجديد
أولاف شولتز.. من هو مستشار ألمانيا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
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أعلنت ألمانيا أنها متمسكة بالحوار مع موسكو، وتصر على وقف التصعيد وسحب القوات.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، عن مصدر حكومي ألماني، أكد أن بلاده ليست مستعدة فقط للحوار، لكنها تصر على وقف التصعيد وسحب تدفق القوات، لافتا إلى أن هذا التدفق "لا يمكن تفسيره إلا على أنه تهديد"، حسب تعبيره.
وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2018
وزير خارجية ألمانيا السابق: أوكرانيا حاولت جرنا إلى حرب مع روسيا
2 ديسمبر 2018, 09:37 GMT
وقال المصدر إن ألمانيا "تأمل في الحصول على بعض الوضوح بشأن نوايا موسكو بعد تدفق القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا".

ومن المقرر أن يسافر أولاف شولتز إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين هناك بعد ثمانية أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار جهود لمحاولة منع نشوب نزاع مسلح تشارك فيه روسيا في أوكرانيا.

وبحسب المصدر الحكومي الألماني ، فإن أولاف شولتز سيوضح لفلاديمير بوتين أن الدول الغربية متحدة وأن العدوان الروسي على أوكرانيا سيؤدي إلى "عقوبات مؤلمة وكبيرة"، على حد قوله.
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