https://arabic.sputniknews.com/20220213/قرار-مسيس-أول-تعليق-من-هوشيار-زيباري-على-استبعاده-من-سباق-انتخابات-الرئاسة-في-العراق-1058498857.html

"قرار مسيس"... أول تعليق من هوشيار زيباري على استبعاده من سباق انتخابات الرئاسة في العراق

"قرار مسيس"... أول تعليق من هوشيار زيباري على استبعاده من سباق انتخابات الرئاسة في العراق

علق القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق باستبعاده من سباق انتخابات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T13:08+0000

2022-02-13T13:08+0000

2022-02-13T13:08+0000

أخبار العراق اليوم

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وأكد زيباري، في مؤتمر صحفي، احترامه لقرار القضاء، لافتا في الوقت ذاته أنه تفاجئ بقرار المحكمة الاتحادية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وقال: "اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة"، مضيفا: "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أقول إن هناك ظلما".وتابع "إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق اليوم، استبعاد، هوشيار زيباري، من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية". وأضافت أن "المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت، الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو، لوكلالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".

https://arabic.sputniknews.com/20220213/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تستبعد-هوشيار-زيباري-نهائيا-من-سباق-انتخابات-الرئاسة-1058486579.html

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