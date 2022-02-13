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https://arabic.sputniknews.com/20220213/قرقاش-يعلق-على-زيارة-أردوغان-إلى-الإمارات-1058519907.html
قرقاش يعلق على زيارة أردوغان إلى الإمارات
قرقاش يعلق على زيارة أردوغان إلى الإمارات
قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T20:36+0000
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وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.وأشار قرقاش إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.ومن المقرر أن يبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم

قرقاش يعلق على زيارة أردوغان إلى الإمارات

20:36 GMT 13.02.2022
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.
وأشار قرقاش إلى أن الزيارة تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة.
ومن المقرر أن يبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري.
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