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كندا تنقل جزءا من قواتها العسكرية في أوكرانيا إلى مناطق أخرى بأوروبا
كندا تنقل جزءا من قواتها العسكرية في أوكرانيا إلى مناطق أخرى بأوروبا
أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الأحد، بدء عملية نقل جزء من قواتها العسكرية الموجودة في أوكرانيا، إلى مناطق أخرى في أوروبا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T19:49+0000
2022-02-13T19:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الكندية في بيان: "سيتم إعادة نشر القوات المسلحة الكندية ضمن "قوة المهام المشتركة - أوكرانيا" إلى موقع آخر في أوروبا، على خلفية الأوضاع المتأزمة المرتبطة بالعدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".وأوضح البيان أن النقل المؤقت للقوات الكندية من أوكرانيا، لا يعني نهاية المهمة الكندية في أوكرانيا، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة القوات الكندية. بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.وتابع البيان: "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".أتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بأن روسيا تعد لغزو وشيك لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

كندا تنقل جزءا من قواتها العسكرية في أوكرانيا إلى مناطق أخرى بأوروبا

19:49 GMT 13.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministryوصول شحنات الذخيرة والأسلحة والمعدات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا ضمن مهمة مبيعات عسكرية أجنبية إلى مطار بوريسبيل الدولي في كييف، أوكرانيا 22 يناير 2022.
وصول شحنات الذخيرة والأسلحة والمعدات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا ضمن مهمة مبيعات عسكرية أجنبية إلى مطار بوريسبيل الدولي في كييف، أوكرانيا 22 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الأحد، بدء عملية نقل جزء من قواتها العسكرية الموجودة في أوكرانيا، إلى مناطق أخرى في أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الكندية في بيان: "سيتم إعادة نشر القوات المسلحة الكندية ضمن "قوة المهام المشتركة - أوكرانيا" إلى موقع آخر في أوروبا، على خلفية الأوضاع المتأزمة المرتبطة بالعدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".
وأوضح البيان أن النقل المؤقت للقوات الكندية من أوكرانيا، لا يعني نهاية المهمة الكندية في أوكرانيا، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة القوات الكندية.

وأعلنت الحكومة الكندية، نهاية الشهر الماضي، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية التوترات الجارية حاليا.

بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.
وتابع البيان: "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".
أتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بأن روسيا تعد لغزو وشيك لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
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