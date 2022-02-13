https://arabic.sputniknews.com/20220213/كوريا-الجنوبية-قد-تساعد-في-إمدادات-الغاز-لأوروبا-إذا-لزم-الأمر-1058486245.html

كوريا الجنوبية قد تساعد في إمدادات الغاز لأوروبا "إذا لزم الأمر"

كوريا الجنوبية قد تساعد في إمدادات الغاز لأوروبا "إذا لزم الأمر"

قال وزير الخارجية الكوري، جيونغ إيوي-يونغ، إن "كوريا الجنوبية تدرس بجدية إمكانية تسهيل إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا ما كان هناك حاجة لذلك، لكنها تأمل في أن يتم... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:38+0000

2022-02-13T10:38+0000

2022-02-13T10:38+0000

أخبار أوكرانيا

كوريا الجنوبية

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وأضاف: "بالنسبة لأوكرانيا، فإن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطئ، وفيما يتعلق بدعم إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا، من حيث المساعدة في إمدادات الغاز إلى أوروبا، إذا كانت هناك أي صعوبات، فإننا ندرس هذه القضية بشكل فعال".وقال جيونغ إيوي-يونغ في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيريه الأمريكي والياباني: "وآمل أن يتم حل الوضع في أوكرانيا بمساعدة الدبلوماسية والحوار".في 12 فبراير/ شباط، عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة محادثات في عاصمة ولاية هاواي، حيث ناقشوا، من بين أمور أخرى، مشكلة شبه الجزيرة الكورية.وقال وزير التجارة الياباني، في وقت سابق، إن "بلاده قدمت لأوروبا جزءا من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية بسبب التوترات المحيطة في أوكرانيا".وأوضح كويتشي هاجيودا أن "شحنات غاز متعددة تم تحويلها بالفعل إلى أوروبا من قبل شركات يابانية خاصة وستصل هذا الشهر، لكنه رفض إعطاء تفاصيل عن عددها أو كمية الغاز الطبيعي المسال المقدمة".وأعربت كييف ودول غربية مؤخرًا عن "قلقها إزاء الزيادة المزعومة في الأعمال العدوانية من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا".وقال دمياري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً".

https://arabic.sputniknews.com/20220212/واشنطن-تسحب-160-مستشارا-عسكريا-من-أوكرانيا-إلى-موقع-آخر-في-أوروبا-1058464888.html

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