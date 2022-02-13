https://arabic.sputniknews.com/20220213/كويكب-أكبر-من-برج-إيفل-بـ4-مرات-يقترب-من-الأرضفيديو-1058481380.html
كويكب أكبر من برج إيفل بـ4 مرات يقترب من الأرض...فيديو
كويكب أكبر من برج إيفل بـ4 مرات يقترب من الأرض...فيديو
يقترب كويكب أكبر بأربعة أضعاف من برج إيفل، من الأرض وسيطير بجوارها في 4 مارس/آذار. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:42+0000
2022-02-13T08:42+0000
2022-02-13T08:45+0000
علوم
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وبحسب ما نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، على صفحتها الخاصة على "تلغرام"، "فإن كويكبا كبيرا 138971 (2001 CB21) يقترب من الأرض. ويبلغ قطر الجسم الكوني نحو 1.3 كيلومتر، أي أنه أكبر بأربع مرات من برج إيفل. سيطير بالقرب من الكوكب يوم 4 مارس". كما عرضت الوكالة رسما متحركا لرحلته.ووفقًا للوكالة، تم عمل الرسوم المتحركة بواسطة موظفي معهد M.V. Keldysh للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بفضل تلسكوب في Altai.وذكرت الوكالة فإن أقصى مدى لاقتراب الجسم السماوي من كوكبنا سيكون على مسافة 4.8 مليون كيلومتر، مما يستبعد احتمال حدوث تصادم. وتتجاوز هذه المسافة عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
كويكب أكبر من برج إيفل بـ4 مرات يقترب من الأرض...فيديو
08:42 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
يقترب كويكب أكبر بأربعة أضعاف من برج إيفل، من الأرض وسيطير بجوارها في 4 مارس/آذار.
وبحسب ما نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، على صفحتها الخاصة على "تلغرام"، "فإن كويكبا كبيرا 138971 (2001 CB21) يقترب من الأرض. ويبلغ قطر الجسم الكوني نحو 1.3 كيلومتر، أي أنه أكبر بأربع مرات من برج إيفل. سيطير بالقرب من الكوكب يوم 4 مارس". كما عرضت الوكالة
رسما متحركا لرحلته.
ووفقًا للوكالة، تم عمل الرسوم المتحركة بواسطة موظفي معهد M.V. Keldysh للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بفضل تلسكوب في Altai.
وذكرت الوكالة فإن أقصى مدى لاقتراب الجسم السماوي من كوكبنا سيكون على مسافة 4.8 مليون كيلومتر، مما يستبعد احتمال حدوث تصادم. وتتجاوز هذه المسافة عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.