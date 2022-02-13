https://arabic.sputniknews.com/20220213/كييف-تخصص-نحو-600-مليون-دولار-كضمانات-لاستمرار-الرحلات-الجوية-إلى-أوكرانيا-1058520111.html

كييف تخصص نحو 600 مليون دولار كضمانات لاستمرار الرحلات الجوية إلى أوكرانيا

كييف تخصص نحو 600 مليون دولار كضمانات لاستمرار الرحلات الجوية إلى أوكرانيا

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن الحكومة خصصت نحو 600 مليون دولار من الضمانات لشركات التأمين والتأجير لضمان سلامة الرحلات الجوية فوق أوكرانيا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T20:44+0000

2022-02-13T20:44+0000

2022-02-13T20:48+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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ووفقا لما قاله على "تيليغرام": "سيساعد هذا القرار على استقرار الوضع في سوق النقل الجوي للركاب ويضمن عودة مواطنينا الموجودين حاليًا في الخارج إلى أوكرانيا"|.وبحسبه: "سيتم تخصيص الأموال من الصندوق الاحتياطي لميزانية الدولة من أجل ضمان سلامة الطيران في أوكرانيا لشركات التأمين والتأجير".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن مجلس الوزراء في البلاد أعد إجراءات من شأنها السماح بمواصلة الرحلات الجوية في سماء أوكرانيا، على أن تعتمدها كييف في وقت لاحق من اليوم، في ظل ارتباكات بسبب التوتر على الحدود مع روسيا.أعلنت شركة النقل الجوي الأوكرانية SkyUp أن شركات التأمين العالمية أخطرت شركات الطيران الأوكرانية بإنهاء التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب "مخاطر من أعمال عدائية"، وفيما يتعلق بهذا، طالب المؤجرون الخطوط الجوية الأوكرانية بإعادة جميع الطائرات إلى الاتحاد الأوروبي.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد اتهمت أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ "الغزو" الروسي الوشيك لأوكرانيا.وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/-أوكرانيا-تعد-إجراءات-من-شأنها-السماح-بمواصلة-الرحلات-عبر-أجوائها-1058515808.html

https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-شولتز-إلى-موسكو-أكثر-تأثيرا-وإنتاجية-من-زيارة-ماكرون-1058517470.html

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