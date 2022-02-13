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https://arabic.sputniknews.com/20220213/كييف-زيلينسكي-يبحث-مع-بايدن-الوضع-الأمني-في-الساعات-المقبلة-1058506802.html
كييف: زيلينسكي يبحث مع بايدن الوضع الأمني في الساعات المقبلة
كييف: زيلينسكي يبحث مع بايدن الوضع الأمني في الساعات المقبلة
قال سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن الرئيس زيلينسكي سيناقش الوضع الأمني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعات القليلة المقبلة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:59+0000
2022-02-13T14:59+0000
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أخبار أوكرانيا
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وكتب نيكيفوروف على صفحته في فيسبوك: "زملائي الأعزاء، سيناقش الرئيس فلاديمير زيلينسكي الوضع الأمني ​​والجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التصعيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعات المقبلة".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اتهمت، أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ "الغزو" الروسي الوشيك لأوكرانيا.وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/روسيا-تنقذ-أوكرانيا-من-حرب-أنغلو-ساكسونية-دموية-1058457677.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

كييف: زيلينسكي يبحث مع بايدن الوضع الأمني في الساعات المقبلة

14:59 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن الرئيس زيلينسكي سيناقش الوضع الأمني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعات القليلة المقبلة.
وكتب نيكيفوروف على صفحته في فيسبوك: "زملائي الأعزاء، سيناقش الرئيس فلاديمير زيلينسكي الوضع الأمني ​​والجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التصعيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعات المقبلة".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اتهمت، أمس السبت، واشنطن بأنها تدير الحملة الإعلامية حول ما يسمى بـ "الغزو" الروسي الوشيك لأوكرانيا.
وقالت: "أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
هل تنقذ روسيا أوكرانيا من حرب "أنغلو ساكسونية" دموية
أمس, 14:26 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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