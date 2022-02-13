https://arabic.sputniknews.com/20220213/لابيد-لا-ندعم-أوكرانيا-بشكل-صريح-لأن-في-البلدين-جاليات-يهودية-كبيرة-1058510642.html

لابيد: لا ندعم أوكرانيا بشكل صريح لأن في البلدين جاليات يهودية كبيرة

لابيد: لا ندعم أوكرانيا بشكل صريح لأن في البلدين جاليات يهودية كبيرة

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا لاسيما على الحدود بين البلدين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T16:15+0000

2022-02-13T16:15+0000

2022-02-13T16:17+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال لابيد، مساء اليوم الأحد، في إفادة للصحفيين: "هناك جالية يهودية كبيرة في أوكرانيا، هي من أكبر الجاليات في العالم، ونحن على اتصال معهم من خلال السفير ونائبه وطاقم السفارة".وتابع: "الأسبوع المقبل، ستكون هناك 31 رحلة جوية إلى إسرائيل، كلها كاملة العدد"، لنقل الإسرائيليين من أوكرانيا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وردا على سؤال حول سبب عدم دعم إسرائيل صراحة لأوكرانيا وتعبيرها عن موقف واضح ضد "غزو روسي محتمل"، قال لابيد: "قد أكون أكثر حذرا من وزراء الخارجية الآخرين لأن لدي مشكلة لا يعاني منها وزراء الخارجية الآخرون".ومضى موضحا: "في روسيا وأوكرانيا مجتمعان يهوديان ضخمان، وجزء من مسؤوليتنا هو الحفاظ عليهما، وهذا يتطلب الحذر وموقفنا هو بذل كل ما في وسعنا لمنع نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا".وبحسب آخر إحصاء للوكالة اليهودية نشرته العام الماضي، هناك 150 ألف يهودي يعيشون في روسيا، وهي في المرتبة السابعة بالنسبة لعدد السكان اليهود بعد إسرائيل.فيما يقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بين 150- 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي.وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.وأصدرت الخارجية الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، ودعت المقيمين هناك إلى سرعة مغادرة البلاد.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يستقبل-نائبة-وزير-خارجية-أوكرانيا-1058503710.html

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