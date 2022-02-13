https://arabic.sputniknews.com/20220213/لجنة-القوى-الوطنية-والإسلامية-الفلسطينية-تدعو-للنفير-العام--1058515262.html

لجنة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للنفير العام

لجنة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للنفير العام

دعت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات الجيش الإسرائيلي على حي الشيخ جراح في مدينة القدس. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T17:52+0000

2022-02-13T17:52+0000

2022-02-13T17:52+0000

أخبار فلسطين اليوم

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ونددت لجنة القوى الوطنية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بـ"هذه الاعتداءات الصهيونية وتهديد المواطنين في القدس وهدم المنازل وحماية جيش الاحتلال للإرهابي بن غفير الذي أقدم على فتح مكتب نيابي له في الشيخ جراح في خطوة استفزازية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".واعتبرت لجنة المتابعة أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلها، ما يحتم على الأمة كلها حماية الفلسطينيين في القدس وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بحسب البيان.وأكدت اللجنة دعمها لكفاح الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون الإسرائيلية عبر فعاليات متواصلة لدعم مطالبهم ومواجهة سياسات التنكيل بهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون.واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى "أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه".وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة عززت قواتها وانتشرت بشكل كبير في حي الشيخ جراح، خاصة في ظل دعوات إسرائيلية من مؤيدي عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، للتظاهر مساء اليوم، في ظل ما يشهده الحي من مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.

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