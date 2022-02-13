https://arabic.sputniknews.com/20220213/ليفربول-يحقق-فوزا-صعبا-على-بيرنلي-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1058511619.html
ليفربول يحقق فوزا صعبا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليفربول يحقق فوزا صعبا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي... فيديو
استطاع ليفربول تحقيق فوز صعب على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:39+0000
2022-02-13T16:39+0000
2022-02-13T16:39+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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سجل فابينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.وشهدت المباراة النجم السنغالي ساديو ماني إلى تشكيلة ليفربول بعد غيابه عنها لفترة طويلة بسبب مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولعب في الخط الأمامي إلى جانب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.وبهذا الفوز تابع ليفربول مطاردته للمتصدر مانشستر سيتي، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن مان سيتي وله مباراة مؤجلة.فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الأخير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول يحقق فوزا صعبا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي... فيديو
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استطاع ليفربول تحقيق فوز صعب على بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل فابينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.
وشهدت المباراة النجم السنغالي ساديو ماني إلى تشكيلة ليفربول بعد غيابه عنها لفترة طويلة بسبب مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولعب في الخط الأمامي إلى جانب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.
وبهذا الفوز تابع ليفربول
مطاردته للمتصدر مانشستر سيتي، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن مان سيتي وله مباراة مؤجلة.
فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الأخير.