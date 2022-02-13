https://arabic.sputniknews.com/20220213/مئات-المركبات-تغادر-باريس-صوب-بروكسل-للاحتجاج-على-شهادة-التطعيم-1058501063.html

مئات المركبات تغادر باريس صوب بروكسل للاحتجاج على شهادة التطعيم

مئات المركبات تغادر باريس صوب بروكسل للاحتجاج على شهادة التطعيم

غادرت مئات المركبات المشاركة في مواكب ضد شهادة التطعيم منطقة باريس في وقت مبكر الأحد في طريقها إلى بروكسل للتظاهر يوم غد الاثنين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T13:37+0000

2022-02-13T13:37+0000

2022-02-13T13:37+0000

أخبار فرنسا

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104305/09/1043050934_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_93161dcb4c8e891a6867071d70992207.jpg

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن نحو 450 مركبة غادرت فجر اليوم محيط باريس وبوا دو بولونيه غربي العاصمة.ويتوقع أن تتوجه مركبات أخرى إلى بروكسل خلال فترة الظهيرة بناء على توجيهات المنظمين للتحرك الذي أطلق عليه اسم "مواكب الحرية"، وذلك على غرار المواكب في كندا التي تصيب أوتاوا بالشلل وألهمت غيرها في دول الأخرى.وأعلنت السلطات في بلجيكا حظر أي تظاهرة في بروكسل "بواسطة مركبات آلية"، مؤكدة اتخاذ إجراءات "لمنع إغلاق منطقة بروكسل العاصمة".وتوجه آلاف الرافضين لشهادة التطعيم أو للرئيس إيمانويل ماكرون نحو باريس للتظاهر أمس السبت، على الرغم من حظر السلطات الفرنسية التي نشرت نحو 7500 عنصر من قوات الأمن منذ الجمعة في حالة تعبئة، لمنع إغلاق العاصمة.ولم يغلق المتظاهرون باريس السبت، لكن قوات الأمن استدعت 97 شخصا وأصدرت إنذارات شفهية بحق 513، بحسب حصيلة رسمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/احتجاج-سائقي-الشاحنات-في-كندا-يجبر-تويوتا-وفورد-على-وقف-بعض-الإنتاج-1058298327.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فرنسا , فيروس كورونا