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https://arabic.sputniknews.com/20220213/مئات-المركبات-تغادر-باريس-صوب-بروكسل-للاحتجاج-على-شهادة-التطعيم-1058501063.html
مئات المركبات تغادر باريس صوب بروكسل للاحتجاج على شهادة التطعيم
مئات المركبات تغادر باريس صوب بروكسل للاحتجاج على شهادة التطعيم
غادرت مئات المركبات المشاركة في مواكب ضد شهادة التطعيم منطقة باريس في وقت مبكر الأحد في طريقها إلى بروكسل للتظاهر يوم غد الاثنين. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:37+0000
2022-02-13T13:37+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن نحو 450 مركبة غادرت فجر اليوم محيط باريس وبوا دو بولونيه غربي العاصمة.ويتوقع أن تتوجه مركبات أخرى إلى بروكسل خلال فترة الظهيرة بناء على توجيهات المنظمين للتحرك الذي أطلق عليه اسم "مواكب الحرية"، وذلك على غرار المواكب في كندا التي تصيب أوتاوا بالشلل وألهمت غيرها في دول الأخرى.وأعلنت السلطات في بلجيكا حظر أي تظاهرة في بروكسل "بواسطة مركبات آلية"، مؤكدة اتخاذ إجراءات "لمنع إغلاق منطقة بروكسل العاصمة".وتوجه آلاف الرافضين لشهادة التطعيم أو للرئيس إيمانويل ماكرون نحو باريس للتظاهر أمس السبت، على الرغم من حظر السلطات الفرنسية التي نشرت نحو 7500 عنصر من قوات الأمن منذ الجمعة في حالة تعبئة، لمنع إغلاق العاصمة.ولم يغلق المتظاهرون باريس السبت، لكن قوات الأمن استدعت 97 شخصا وأصدرت إنذارات شفهية بحق 513، بحسب حصيلة رسمية.
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أخبار فرنسا , فيروس كورونا

مئات المركبات تغادر باريس صوب بروكسل للاحتجاج على شهادة التطعيم

13:37 GMT 13.02.2022
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZERالشرطة الفرنسية تنتشر في باريس بعد هجوم بسكين
الشرطة الفرنسية تنتشر في باريس بعد هجوم بسكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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غادرت مئات المركبات المشاركة في مواكب ضد شهادة التطعيم منطقة باريس في وقت مبكر الأحد في طريقها إلى بروكسل للتظاهر يوم غد الاثنين.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة أن نحو 450 مركبة غادرت فجر اليوم محيط باريس وبوا دو بولونيه غربي العاصمة.
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ويتوقع أن تتوجه مركبات أخرى إلى بروكسل خلال فترة الظهيرة بناء على توجيهات المنظمين للتحرك الذي أطلق عليه اسم "مواكب الحرية"، وذلك على غرار المواكب في كندا التي تصيب أوتاوا بالشلل وألهمت غيرها في دول الأخرى.
وأعلنت السلطات في بلجيكا حظر أي تظاهرة في بروكسل "بواسطة مركبات آلية"، مؤكدة اتخاذ إجراءات "لمنع إغلاق منطقة بروكسل العاصمة".
وتوجه آلاف الرافضين لشهادة التطعيم أو للرئيس إيمانويل ماكرون نحو باريس للتظاهر أمس السبت، على الرغم من حظر السلطات الفرنسية التي نشرت نحو 7500 عنصر من قوات الأمن منذ الجمعة في حالة تعبئة، لمنع إغلاق العاصمة.
ولم يغلق المتظاهرون باريس السبت، لكن قوات الأمن استدعت 97 شخصا وأصدرت إنذارات شفهية بحق 513، بحسب حصيلة رسمية.
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