https://arabic.sputniknews.com/20220213/ما-الصلاحيات-التي-منحها-قانون-المجلس-الأعلى-للقضاء-الجديد-للرئيس-التونسي؟-1058480229.html

ما الصلاحيات التي منحها قانون "المجلس الأعلى للقضاء" الجديد للرئيس التونسي؟

ما الصلاحيات التي منحها قانون "المجلس الأعلى للقضاء" الجديد للرئيس التونسي؟

بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، قانونا جديدا شكل بمقتضاه مجلسا أعلى للقضاء مؤقتا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، يظهر سؤال عن صلاحيات الرئيس... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T08:07+0000

2022-02-13T08:07+0000

2022-02-13T08:07+0000

أخبار تونس اليوم

قانون

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وحسب موقع نسمة التونسي، فإن القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي "صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها".ووفقا لذلك، فإن من صلاحيات الرئيس التونسي طبقا للقانون الجديد أنه يستطيع أن يعفي أي قاض يرى أنه يخل بواجباته الوظيفية، بناء على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل.كذلك فإن من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على أي قرار داخل المجلس يتعلق بالترقيات أو النقل أو الترشح للوظائف العليا في القضاء، وذلك بعد تقرير كذلك من رئيس الحكومة أو وزير العدل.وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/رئيس-تونس-يصدر-مرسوما-باستحداث-مجلس-أعلى-مؤقت-للقضاء-1058475065.html

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أخبار تونس اليوم, قانون