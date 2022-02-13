https://arabic.sputniknews.com/20220213/مبعوثة-واشنطن-لدى-الأمم-المتحدة-تلغي-رحلة-خارجية-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1058508924.html

مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة تلغي رحلة خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية

مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة تلغي رحلة خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية

ألغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، رحلة المبعوثة ليندا توماس غرينفيلد، المقررة إلى ليبيريا هذا الأسبوع للتركيز بدلا من ذلك على الجهود الدبلوماسية الأممية... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T15:29+0000

2022-02-13T15:29+0000

2022-02-13T15:29+0000

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، قوله اليوم الأحد، إن البيت الأبيض قرر إبقاء توماس غرينفيلد في نيويورك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم السبت.وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "السفيرة توماس غرينفيلد ستبقى في نيويورك للمشاركة في الدبلوماسية المتعلقة بالتعزيز العسكري الروسي المتصاعد على حدود أوكرانيا".يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في اجتماع مجدول بانتظام بشأن اتفاقات مينسك التي أقرها عام 2015، والتي وتهدف إلى إنهاء الحرب الانفصالية في شرق أوكرانيا.يتوقع الدبلوماسيين أن تثير الدول الغربية مخاوفها بشأن التصعيد العسكري الحالي في ذلك الاجتماع، ومن المرجح أيضا أن يكون هذا نفس موضوع النقاش عندما يجتمع مبعوثو مجلس الأمن مع الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين لتناول غداءهم الشهري.وقال المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن "العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين ولكل دولة عضو في الأمم المتحدة. نأمل أن تختار روسيا الحوار بدلا من الصراع، لكننا مستعدون لأي سيناريو".يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".

https://arabic.sputniknews.com/20220213/نائب-المستشار-الألماني-أوروبا-على-شفا-الحرب-1058499654.html

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