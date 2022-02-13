https://arabic.sputniknews.com/20220213/محللون-تصريحات-البرهان-حول-الانتخابات-وتسليم-السلطة-غير-صادقة-1058514058.html

محللون: تصريحات البرهان حول الانتخابات وتسليم السلطة "غير صادقة"

محللون: تصريحات البرهان حول الانتخابات وتسليم السلطة "غير صادقة"

أثارت تصريحات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حول تسليم السلطة للمدنيين حال إجراء انتخابات حرة وتوافق وطني شامل استهجان الكثيرين من المراقبين والمحللين،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T17:12+0000

2022-02-13T17:12+0000

2022-02-13T17:12+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg

يرى مراقبون أن تلك التصريحات تؤكد تمسك البرهان بالسلطة وأنه ينوي مد الفترة الانتقالية رغم تذمر الشارع والجيش، الأمر الذي يشكل خطورة كبرى على أمن واستقرار السودان والمنطقة بشكل عام.يرى المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، أن "التصريحات التي أدلى بها الفريق البرهان مؤخرا حول الانتخابات وأنه لا يطمح إلى حكم البلاد "مقبولة"، لكنها تحت الإختبار و مطرقة الواقع سيما أنها مكرورة وتحتاج لدليل عملي".تجارب سابقةويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "التجربة مع العسكريين لا تبشر بمصداقية، نظرا للتجارب السابقة التي خاضتها البلاد معهم إذا استثنينا تجربة سوار الذهب بالسودان، والتي لا تزال مضربا للمثل في العالم العربي، عموما تصريحات البرهان لم تسهم ولو بدرجة محدودة في ازالة الإرباك السياسي الذي تعيشه البلاد".وتابع عبد العاطي، لقد قال بعض المحللين وأنا منهم، أن "البرهان في اجاباته قد حاول إيجاد مساحة للمناورة، فبعض الإجابات كانت واضحة بعض الشئ والآخر يكتنفه الغموض و أخرى بين بين، عموما الوضع السياسي لم يعد يحتمل المناورة، إذا أضفنا إليه شظف العيش وما يعانيه المواطن من عنت ومشقة، كما أن تصريحات البرهان لم تشر لا عن بعيد أو قريب لما يهم المواطن وحصر نفسه في مشاكله مع شركائه القدامى، وهذا ما سبب إحباطا وصل إلى درجة أن الرأي العام سام من أي معالجات في المستقبل القريب".رسائل للخارجوأشار المحلل السياسي إلى أن، "تصريحات البرهان لا تخلو من رسائل للخارج، كأنه لا يعلم بأن الخارج لا تهمه سوى أجندته، وهي رسائل لا تقنع لا الخارج ولا الداخل ويكفي أكاذيب الخارج و الخداع الذي تم منذ حدوث التغيير، وما آلت إليه الأوضاع بفعل وعود"عرقوب" للخارج فهي كالسراب البقيعة الذي يحسبه الظمآن ماء".استهلاك إعلاميمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان، أن "تصريحات البرهان كالعادة، هى للاستهلاك الإعلامي، وفي نفس الوقت هى محاولة لتبييض وجهه، والشراء الأهم من ذلك أنه يعلم تماما استحالة تنفيذ الشرطين اللذين ذكرهما في تصريحاته، من حيث الانتخابات الحرة والتوافق الشامل بين الكيانات لكي يسلم السلطة".ويضيف في حديثه لـ "سبوتنيك"، "البرهان يعلم جيدا استحالة تحقق ما يطلبه في ظل التجاذبات الحاصلة في الساحة حتى بين أطراف الكيان الواحد، فحتى قوى الحرية والتغيير التي شكلت الحاضنة الأولى للثورة انقسمت على نفسها، فالوضع الآن لا يسمح بقيام انتخابات حرة ولا بتوافق بين القوى السياسية، وحتى داخل القوات المسلحة هناك حالة من الملل بين القادة الكبار من تصريحات البرهان وبقاؤه على رأس الجيش، وهناك صراع خفي بين مكونات الجيش نفسها".الكذبة الكبرىوتابع المنان، "كما أن وجود حمدتي قائد قوات الدعم السريع والرجل الثاني في الدولة قد أدت إلى تذمر داخل القوات المسلحة ضد البرهان وسياسته وقيادته للبلاد بهذه الصورة، خاصة بعد استشهاد ما لا يقل عن 80 فرد من الثوار من بعد 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهذه جميعها عوامل تؤكد استحالة ما يطلب تنفيذه وهو يعلم ذلك تماما، وأكبر كذبه أن البرهان يحاول إيجاد طريق نحو لجان المقاومة، لأنها هى الحكومة الفعلية في البلاد الٱن، والخاصة التي تقود المشهد".وكان، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال أن الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو تم التوصل لتوافق وطني في البلاد.وأكد أن الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023، مؤكدا أنه لايفضل تمديد الفترة الانتقالية.وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق، لكن البرهان قال إنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/مسؤول-سوداني-تصريحات-البرهان-تعكس-رغبة-واضحة-للانفراد-بالسلطة-1058500813.html

https://arabic.sputniknews.com/20220213/البرهان-يستقبل-وفد-الاتحاد-الأفريقي-ويعرض-رؤية-لحل-الأزمة-السودانية-1058513326.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السودان اليوم