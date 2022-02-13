مرشحة للرئاسة الفرنسية: سأكون بلا هوادة ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDالمرشحة للانتخابات الفرنسية عن حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
تحاول مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية عن حزب "الجمهوريين" اليميني فاليري بيكريس، إعادة إطلاق حملتها بعد أسبوع تميز بالانشقاقات.
وأكدت بيكريس في خطاب سياسي خلال تجمع انتخابي لها في باريس، اليوم الأحد "سأكون بلا هوادة ضد أي شخص يهاجم الجمهورية. ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا، أؤكد من جديد أن قانون الجمهورية فوق الإيمان".
Je serai implacable contre tous ceux qui s’attaquent à la République. Contre ceux qui veulent imposer la charia au-dessus de nos lois, je réaffirme que la loi de la République est au-dessus de la foi. #NouvelleFrance pic.twitter.com/cnjrvfx8wd— Valérie Pécresse (@vpecresse) February 13, 2022
وبشأن ملف الهجرة، أكدت المترشحة "إذا كان علينا بناء الجدران كما تفعل بعض الدول، فسأدعمها... أريد أن نحارب معا الهجرة التي تؤدي إلى مناطق خارج فرنسا. إذا رفضت دولة ما استعادة مهاجريها غير الشرعيين، فلن تكون معي تأشيرة دخول".
Je serai implacable contre tous ceux qui s’attaquent à la République. Contre ceux qui veulent imposer la charia au-dessus de nos lois, je réaffirme que la loi de la République est au-dessus de la foi. #NouvelleFrance pic.twitter.com/cnjrvfx8wd— Valérie Pécresse (@vpecresse) February 13, 2022
وأضافت "في مواجهة الأمة التي تتشقق في صمت، أطالب بالاستيعاب، لأنني أريد أن أجعل الشعب الفرنسي قلبًا وليس من الورق... أريد فرنسا النظام، لأنني أريد فرنسا المتناغمة".