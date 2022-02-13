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https://arabic.sputniknews.com/20220213/مرشحة-للرئاسة-الفرنسية-سأكون-بلا-هوادة--ضد-أولئك-الذين-يريدون-فرض-الشريعة-فوق-قوانيننا-1058511096.html
مرشحة للرئاسة الفرنسية: سأكون بلا هوادة ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا
مرشحة للرئاسة الفرنسية: سأكون بلا هوادة ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا
تحاول مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية عن حزب "الجمهوريين" اليميني فاليري بيكريس، إعادة إطلاق حملتها بعد أسبوع تميز بالانشقاقات. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:54+0000
2022-02-13T16:54+0000
أخبار فرنسا
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وأكدت بيكريس في خطاب سياسي خلال تجمع انتخابي لها في باريس، اليوم الأحد "سأكون بلا هوادة ضد أي شخص يهاجم الجمهورية. ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا، أؤكد من جديد أن قانون الجمهورية فوق الإيمان".وبشأن ملف الهجرة، أكدت المترشحة "إذا كان علينا بناء الجدران كما تفعل بعض الدول، فسأدعمها... أريد أن نحارب معا الهجرة التي تؤدي إلى مناطق خارج فرنسا. إذا رفضت دولة ما استعادة مهاجريها غير الشرعيين، فلن تكون معي تأشيرة دخول".وأضافت "في مواجهة الأمة التي تتشقق في صمت، أطالب بالاستيعاب، لأنني أريد أن أجعل الشعب الفرنسي قلبًا وليس من الورق... أريد فرنسا النظام، لأنني أريد فرنسا المتناغمة".
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أخبار فرنسا

مرشحة للرئاسة الفرنسية: سأكون بلا هوادة ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا

16:54 GMT 13.02.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDالمرشحة للانتخابات الفرنسية عن حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس
المرشحة للانتخابات الفرنسية عن حزب الجمهوريون اليميني فاليري بيكريس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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تحاول مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية عن حزب "الجمهوريين" اليميني فاليري بيكريس، إعادة إطلاق حملتها بعد أسبوع تميز بالانشقاقات.
وأكدت بيكريس في خطاب سياسي خلال تجمع انتخابي لها في باريس، اليوم الأحد "سأكون بلا هوادة ضد أي شخص يهاجم الجمهورية. ضد أولئك الذين يريدون فرض الشريعة فوق قوانيننا، أؤكد من جديد أن قانون الجمهورية فوق الإيمان".
وبشأن ملف الهجرة، أكدت المترشحة "إذا كان علينا بناء الجدران كما تفعل بعض الدول، فسأدعمها... أريد أن نحارب معا الهجرة التي تؤدي إلى مناطق خارج فرنسا. إذا رفضت دولة ما استعادة مهاجريها غير الشرعيين، فلن تكون معي تأشيرة دخول".
وأضافت "في مواجهة الأمة التي تتشقق في صمت، أطالب بالاستيعاب، لأنني أريد أن أجعل الشعب الفرنسي قلبًا وليس من الورق... أريد فرنسا النظام، لأنني أريد فرنسا المتناغمة".
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