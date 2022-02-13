https://arabic.sputniknews.com/20220213/مسؤول-سوداني-تصريحات-البرهان-تعكس-رغبة-واضحة-للانفراد-بالسلطة-1058500813.html
مسؤول سوداني: تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للانفراد بالسلطة
مسؤول سوداني: تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للانفراد بالسلطة
قال عضو شبكة الصحفيين السودانيين، عبد الواحد إبراهيم، إن المفاجئ في تصريحات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، هو أنها تتناقض مع الوثيقة الدستورية التي... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T13:33+0000
2022-02-13T13:33+0000
2022-02-13T13:33+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
وأضاف إبراهيم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إن تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للانفراد بالسلطة، وهو أمر مستبعد في السودان إلا إذا حدث تزوير للانتخابات، على حد قوله.وأوضح أن البرهان يبحث عن حاضنة سياسية واجتماعية جديدة وهي مجموعة أحزاب وجماعات أيدته مؤخرا وبعضها من بقايا النظام السابق، لافتا إلى أن البرهان لا يستطيع تغيير الوثيقة الدستورية منفردا.وأشار إبراهيم إلى أن الواقع السياسي الآن يرفض المفاوضة مع البرهان ولا يرغب إلا في الإطاحة بالبرهان والعسكر، إلا أن الدعم الدولي للبرهان وخلفيته العسكرية هو ما يؤخر ذلك.وكان، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال أن الجيش سيترك الساحة السياسية فيحال جرت انتخابات أو تم التوصل لتوافق وطني في البلاد.وأكدأن الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023، مؤكدا أنه لايفضل تمديد الفترة الانتقالية.وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق، لكن البرهان قال إنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/أمريكا-تهدد-بإجراءات-ضد-الجيش-السوداني--1057606976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_340:0:3063:2042_1920x0_80_0_0_c2ba6857f69454e7334ec1f173abec22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مسؤول سوداني: تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للانفراد بالسلطة
تابعنا عبر
قال عضو شبكة الصحفيين السودانيين، عبد الواحد إبراهيم، إن المفاجئ في تصريحات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، هو أنها تتناقض مع الوثيقة الدستورية التي وقعها مع القوى ونصت على ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية.
وأضاف إبراهيم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، إن تصريحات البرهان تعكس رغبة واضحة للانفراد بالسلطة، وهو أمر مستبعد في السودان إلا إذا حدث تزوير للانتخابات، على حد قوله.
وأوضح أن البرهان يبحث عن حاضنة سياسية واجتماعية جديدة وهي مجموعة أحزاب وجماعات أيدته مؤخرا وبعضها من بقايا النظام السابق، لافتا إلى أن البرهان لا يستطيع تغيير الوثيقة الدستورية منفردا.
وأشار إبراهيم إلى أن الواقع السياسي الآن يرفض المفاوضة مع البرهان
ولا يرغب إلا في الإطاحة بالبرهان والعسكر، إلا أن الدعم الدولي للبرهان وخلفيته العسكرية هو ما يؤخر ذلك.
وكان، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال أن الجيش سيترك الساحة السياسية فيحال جرت انتخابات أو تم التوصل لتوافق وطني في البلاد.
وأكدأن الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023، مؤكدا أنه لايفضل تمديد الفترة الانتقالية.
وعبر البرهان عن استعداد الجيش السوداني
لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق، لكن البرهان قال إنه ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة.
ورأى رئيس مجلس السيادة أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.